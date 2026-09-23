Alexis Peterson: “Luchar por un título es emocionante pero tenemos que ir paso a paso”

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València, 23 sep (EFE).- La base estadounidense con nacionalidad alemana Alexis Peterson destacó en su presentación como nueva jugadora de Valencia Basket que debutar en la Supercopa Endesa este fin de semana es “algo emocionante”, pero recordó que el equipo necesita tiempo para crecer.

“Cada vez que luchas por un título es emocionante, pero tenemos que ir paso a paso trabajando juntas. Necesitamos crecer como equipo y lo importante es progresar e ir juntándonos poco a poco”, explicó Peterson este miércoles en declaraciones a los medios.

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La exterior disputó el reciente Mundial de Berlín con Alemania, selección que terminó en cuarta posición al perder el partido por el bronce con la selección española. Peterson jugó 23,7 minutos por partido en los que promedió 9,3 puntos y 3 asistencias por encuentro, algo que, según ella, le permitió llegar físicamente bien a sus primeros días con su nuevo equipo.

“Después del Mundial tuve unos cinco días para descansar y para volver a Estados Unidos. Ayer entrené por primera vez y físicamente me veo bien. He jugado muchos partidos en el Mundial y eso me ayuda a estar en forma”, valoró.

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Peterson compartió lo que el entrenador ‘taronja’, Javi Torralba, le pidió en su primera conversación: “Me dijo que dé lo mejor de mí, que trate de que todo el mundo esté involucrado en ataque, que sea yo misma y que sea una de líder gracias a mi experiencia al máximo nivel”.

El director de relaciones externas del Valencia Basket, el exbaloncestista Víctor Luengo, también valoró la llegada de Peterson: “Viene de brillar en el Mundial y con una gran trayectoria. Es una base rápida con liderazgo en la pista, con tiro de tres puntos y con mucha intensidad defensiva”.

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Peterson, de 31 años y 1,65 metros, firmó con el Valencia Basket el pasado mes de junio por una temporada. EFE

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