Espana agencias

Albares defiende que los Reyes no tienen que pedir autorización a Marruecos "ni a nadie" para su visita a Ceuta

17/09/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los meduios a su llegada a la III edición de 'Diálogos para la Seguridad', en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Organizado por El País, este foro de debate ha sido diseñado como un espacio de reflexión estratégica para analizar los desafíos geopolíticos, la defensa global y la autonomía de Europa en un entorno internacional inestable POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
17/09/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los meduios a su llegada a la III edición de 'Diálogos para la Seguridad', en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Organizado por El País, este foro de debate ha sido diseñado como un espacio de reflexión estratégica para analizar los desafíos geopolíticos, la defensa global y la autonomía de Europa en un entorno internacional inestable POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que los Reyes no tienen que solicitar autorización ni permiso "a nadie", tampoco a Marruecos, para la visita que tienen previsto realizar a Ceuta y que será, según ha avanzado, "relativamente pronto", en el año 2026.

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, el ministro ha pedido ser "muy claros" respecto a este asunto, porque España "ni habla ni negocia" sobre cuestiones de soberanía.

PUBLICIDAD

Albares ha señalado, eso sí, que mantiene una "diálogo permanente" con Marruecos "en el que, por cortesía diplomática, se puede trasladar alguna información, pero desde luego ni autorizaciones ni especificidades" sobre la visita de los monarcas a la ciudad autónoma.

Sobre la fecha que manejan desde el Gobierno y la Casa Real, Albares ha avanzado que será "relativamente pronto", este año, haciendo mención a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya habló de que la visita sería dentro de unas semanas.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

El nuevo esquema para le personal de Justicia, que también contempla una jornada intensiva de verano, se suma a la reducción horaria ya vigente para la Administración General del Estado

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

Un estudio cuestiona una de las claves del informe PISA en España: los alumnos ricos no son los que más caen de nivel

El formulario de 2025 ha suprimido 11 ítems sobre bienes del hogar, incluidas ocho preguntas sobre libros, y ha incorporado condiciones materiales menos vinculadas al aprendizaje

Un estudio cuestiona una de las claves del informe PISA en España: los alumnos ricos no son los que más caen de nivel

Armengol ordena a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, que salga del Congreso para entregar un bote de gas pimienta que había mostrado

La presidenta del Congreso ha explicado que se trata de un arma y que debe salir de la cámara para entregarlo a las autoridades

Armengol ordena a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, que salga del Congreso para entregar un bote de gas pimienta que había mostrado

El Gobierno defiende que los reyes no necesitan el “permiso” de Marruecos para viajar a Ceuta y Melilla y sostiene que será en 2026

José Manuel Albares ha atendido a la SER desde Nueva York. Ha defendido la cooperación con Rabat pero ha asegurado que no se le consultará sobre la visita de los monarcas a las ciudades autónomas

El Gobierno defiende que los reyes no necesitan el “permiso” de Marruecos para viajar a Ceuta y Melilla y sostiene que será en 2026

El pequeño pueblo de Asturias que esconde un impresionante mausoleo renacentista y la historia de uno de sus inquisidores más poderosos

Este pueblo asturiano de apenas 1.500 habitantes esconde el legado de uno de los inquisidores más poderosos de España

El pequeño pueblo de Asturias que esconde un impresionante mausoleo renacentista y la historia de uno de sus inquisidores más poderosos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Armengol ordena a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, que salga del Congreso para entregar un bote de gas pimienta que había mostrado

Armengol ordena a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, que salga del Congreso para entregar un bote de gas pimienta que había mostrado

El Gobierno defiende que los reyes no necesitan el “permiso” de Marruecos para viajar a Ceuta y Melilla y sostiene que será en 2026

Circular por la M-40 sin pegatina en 2026: así se puede cruzar Madrid sin pasar por la Zona de Bajas Emisiones

Marruecos no menciona a Ceuta en su discurso en la ONU y se concentra en el Sáhara Occidental y la lucha contra los “grupos armados no estatales”

Una empresa tala 370 árboles junto al río Jarama para seguir ampliando la mayor pistachera de Madrid: “La Comunidad lo permite mientras multan al Ayuntamiento”

ECONOMÍA

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso vota a favor: podrás prejubilarte a los 63 años si tienes 40 cotizados

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

La Bolsa española tiene dueño extranjero: los inversores internacionales ya controlan más de la mitad y BlackRock mueve 46.560 millones en el Ibex

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral