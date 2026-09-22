Vox acusa a Sánchez de perpetrar un "secuestro institucionalizado" de menores inmigrantes

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Madrid, 22 sep (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este martes al Gobierno de perpetrar, junto a Marruecos y la Fiscalía General del Estado, un "secuestro institucionalizado" de menores inmigrantes y ha reiterado el rechazo del partido a su distribución por las comunidades autónomas.

"Vox se opone frontal y rotundamente al tráfico de personas que está perpetrando el Gobierno de España llamando reparto a secuestrar a los menores y arrebatarlos de sus padres y de sus países", ha dicho en una rueda de prensa, en la que ha denunciado que el Ejecutivo está colaborando con las mafias de tráfico de personas.

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Preguntada por los inmigrantes acogidos en comunidades donde el partido de Santiago Abascal gobierna con el PP, ha puntualizado que se están limitando a cumplir con la ley, lo que, ha precisado, no significa que estén de acuerdo con las acogidas.

Ha destacado que en esas regiones se están recurriendo "judicial y administrativamente" las acogidas y eliminando de los presupuestos partidas dirigidas a dar "paguitas" a los inmigrantes y subvencionar a ONG "colaboradas del tráfico de personas".

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A ello ha sumado las pruebas de edad para determinar quiénes son realmente menores, que "hasta que no ha llegado Vox a esos gobiernos no se hacían".

Sobre el plazo de tres días dado por la Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero para que entregue la documentación de las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros, Millán ha señalado que esperan que el expresidente pueda demostrar su origen y que, si no lo hace, caiga sobre él todo el peso de la ley.

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"Dijo hace ya tres meses que en diez días como mucho iba a declarar el origen de las joyas, pues ya está bien la broma", ha afirmado. EFE

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