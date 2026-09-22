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Sumar avisa a Vox que usará cualquier ley para blindar el derecho de voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'

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El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha defendido este martes que el grupo parlamentario de Sumar piensa utilizar cualquier ley orgánica en tramitación en el Congreso para blindar el derecho a voto de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos', que fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo mientras dicta sentencia sobre esa disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y una instrucción posterior del Ministerio de Justicia.

Sumar ya dio el primer paso la semana pasada al aprovechar una reforma de la Ley Orgánica de Educación para registrar en el Congreso una enmienda destinada a 'blindar' ese derecho de voto, pero Vox ya ha avisado de que intentará frenar su tramitación al considerar que es ajena al objeto de la ley de educativa.

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Santiago considera que "no hay ningún tipo de inconstitucionalidad" en su enmienda y ha avisado a Vox de que su "sabotaje" puede acabar bloqueando la Ley de Educación.

Sumar esperará a conocer la opinión de los letrados y a que se convoque la ponencia encargada de estudiar la Ley de Educación pero ya avisa de que, si no se permite votar su enmienda, volverán a intentarlo en cualquier otro texto de rango orgánico ya que, a su juicio, se ha demostrado "la urgencia de corregir el dislate que ha organizado la Sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo".

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