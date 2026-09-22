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Rafael Márquez dirige su primera práctica como seleccionador de México

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México, 21 sep (EFE).- El nuevo seleccionador de México, Rafael Márquez, dirigió este lunes su primer entrenamiento de cara a los partidos amistosos en territorio estadounidense.

Al exdefensor, quien fue cinco veces mundialista como jugador, se le vio en constante comunicación con su cuerpo técnico, del que es parte Andrés Guardado, otro ídolo del Tri.

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Márquez contó hoy con 17 de los 30 jugadores que convocó para los cuatro partidos de preparación.

Entre las novedades de su primera lista destacan Hirving Lozano, jugador de Los Ángeles Galaxy, quien regresa al Tri, y el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame, que juega en el Inter Miami.

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Procedentes de Europa deben sumarse este martes Johan Vásquez, Armando González, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Mateo Chávez y Santiago Giménez

Márquez perdió en las últimas horas por una lesión muscular a Alan Cervantes, del América, y en su lugar fue convocado su compañero de club Isaías Violante.

Rafael Márquez debutará en el banquillo de la selección mexicana este sábado frente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, (Maryland).

El 29 de setiembre se medirá con Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison (Nueva Jersey).

La gira por Estados Unidos concluirá con dos partidos en octubre. El primero contra el equipo de las Barras y las Estrellas el día 3 en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona); y contra Chile 3 días después en Los Angeles Memorial Coliseum de Los Angeles (California). EFE

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