Puigdemont instiste al Tribunal de Cuentas para que aplique la amnistía "sin más dilación"

Guardar

Madrid, 22 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha reclamado una vez más al Tribunal de Cuentas que, "sin más dilación", le aplique la amnistía y declare extinguida la responsabilidad contable en relación a los gastos públicos para sufragar el "procés".

Lo hace en un escrito de impugnación a un recurso en el que Sociedad Civil Catalana -que figura como demandante- solicita una serie de diligencias.

PUBLICIDAD

La defensa del expresident rechaza con rotundidad esta petición y solicita que se le absuelva en aplicación de la ley de amnistía y se le devuelvan las cantidades afianzadas en el marco del procedimiento contable que mantiene abierto el Tribunal de Cuentas contra 35 ex altos cargos.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE este martes, el expresidente catalán recuerda que también la Generalitat de Cataluña y la Fiscalía manifestaron su conformidad con la aplicación de la amnistía, y que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en un reciente auto, reconoció que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide mantener la tesis de la afectación de los intereses financieros comunitarios.

PUBLICIDAD

La defensa de Puigdemont subraya que la "demora" en tomar una decisión afecta a su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, al tiempo que vuelve a advertir de que se "reserva de cuantas acciones asisten a esta parte".

La consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que está a cargo del procedimiento, está ultimando su decisión sobre la aplicación de la ley de amnistía para los 35 encausados.

PUBLICIDAD

En paralelo a este procedimiento, el Tribunal Constitucional ha arrancado este martes un pleno de tres días en el que abordará el primer recurso contra la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación a los líderes del "procés" a partir de una ponencia que respalda esta decisión pero que previsiblemente no va a prosperar.EFE