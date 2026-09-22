Espana agencias

Puigdemont instiste al Tribunal de Cuentas para que aplique la amnistía "sin más dilación"

Guardar

Madrid, 22 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha reclamado una vez más al Tribunal de Cuentas que, "sin más dilación", le aplique la amnistía y declare extinguida la responsabilidad contable en relación a los gastos públicos para sufragar el "procés".

Lo hace en un escrito de impugnación a un recurso en el que Sociedad Civil Catalana -que figura como demandante- solicita una serie de diligencias.

PUBLICIDAD

La defensa del expresident rechaza con rotundidad esta petición y solicita que se le absuelva en aplicación de la ley de amnistía y se le devuelvan las cantidades afianzadas en el marco del procedimiento contable que mantiene abierto el Tribunal de Cuentas contra 35 ex altos cargos.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE este martes, el expresidente catalán recuerda que también la Generalitat de Cataluña y la Fiscalía manifestaron su conformidad con la aplicación de la amnistía, y que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en un reciente auto, reconoció que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide mantener la tesis de la afectación de los intereses financieros comunitarios.

PUBLICIDAD

La defensa de Puigdemont subraya que la "demora" en tomar una decisión afecta a su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, al tiempo que vuelve a advertir de que se "reserva de cuantas acciones asisten a esta parte".

La consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que está a cargo del procedimiento, está ultimando su decisión sobre la aplicación de la ley de amnistía para los 35 encausados.

En paralelo a este procedimiento, el Tribunal Constitucional ha arrancado este martes un pleno de tres días en el que abordará el primer recurso contra la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación a los líderes del "procés" a partir de una ponencia que respalda esta decisión pero que previsiblemente no va a prosperar.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando

La normativa de la UE obliga a que los nuevos vehículos cuenten con una serie de sistemas de asistencia a la conducción, y la incorporación progresiva de sistemas ADAS ha multiplicado el número de alertas y, con ellas, de pitidos

Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 22 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 22 septiembre

El Gobierno recurre la cautelar del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ y alerta de que casi 170.000 nacionalizados pueden quedarse meses sin ejercer el derecho al voto

La Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, señala que 16 oficinas consulares concentran el 84,5% de las inscripciones afectadas y advierte de que no podrán completar la revisión de los expedientes antes del 1 de enero de 2027

El Gobierno recurre la cautelar del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ y alerta de que casi 170.000 nacionalizados pueden quedarse meses sin ejercer el derecho al voto

La ansiedad podría tener su origen en la cantidad de azúcar que comiste en la infancia

Un estudio apuntan que los adultos que consumieron menos dulces siendo niños podrían tener menos riesgo de problemas de salud mental

La ansiedad podría tener su origen en la cantidad de azúcar que comiste en la infancia

Las tres plantas de las que puedes sacar esquejes este octubre para renovar tu jardín

Las temperaturas suaves y la humedad del otoño facilitan que las plantas echen raíces en varias especies

Las tres plantas de las que puedes sacar esquejes este octubre para renovar tu jardín
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando

Por qué los coches nuevos pitan constantemente y cómo algunos fabricantes ya lo están solucionando

El Gobierno recurre la cautelar del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ y alerta de que casi 170.000 nacionalizados pueden quedarse meses sin ejercer el derecho al voto

El Congreso de los Diputados retira definitivamente la acreditación a Vito Quiles por difundir imágenes de Zapatero sin autorización y boicotear las ruedas de prensa

‘Gènesi’, la nueva serie sobre cocina con Carlos Cuevas que narra el ascenso al éxito de Ferran Adrià: “Fui muy riguroso, si no, no participo”

La Audiencia de Tarragona deja en manos del Supremo decidir si el ‘caso Montoro’ debe seguir en Cataluña o pasar a Madrid

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 22 de septiembre

España da la vuelta al futuro de las pensiones: es el país europeo donde más mejora su sostenibilidad

DEPORTES

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”