Prisión provisional para tres de los cinco detenidos por el tiroteo mortal en Alzira

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València, 22 sep (EFE).- El juez titular de la plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción de Alzira (Valencia) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los cinco detenidos por el tiroteo mortal entre dos familias ocurrido la madrugada del pasado domingo, en el que falleció un hombre de 56 años.

El magistrado ha acordado prorrogar la detención del cuarto detenido con la intención de tomarle declaración mañana miércoles si su estado de salud lo permite, ya que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario, donde fue intervenido quirúrgicamente por heridas de bala.

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Respecto al quinto hombre, que ha sido detenido este martes, el juez le ha dejado en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Todos ellos están investigados en una causa abierta por los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, por unos hechos que se produjeron alrededor de las 4 horas del domingo en el barrio de l'Alquerieta en Alzira, cuando los miembros de dos familias iniciaron un tiroteo en el que se produjo una víctima mortal.

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La Policía Nacional detuvo en un primer momento a cuatro hombres, tres de los cuales resultaron heridos de bala -uno de ellos fue intervenido e ingresado, aunque su vida no corre peligro, y los otros dos fueron dados de alta-, y ha sido hoy cuando se ha arrestado a la quinta persona.

Este lunes, dos viviendas del municipio en las que residen familiares de las cuatro personas detenidas fueron incendiadas en el extrarradio de este municipio, según policiales y municipales, que indicaron que no se produjeron daños personales pero murió un caballo que había en el interior de una de ellas.

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Ademas, la madrugada de este martes también ha ardido en el barrio alzireño un coche que según, algunos medios locales, pertenece a uno de los detenidos.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha asegurado que desde el Ayuntamiento están intentado hablar con las familias que se enfrentaron para "apaciguar los ánimos", mientras que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que el refuerzo de Policía Nacional y del trabajo en coordinación con la Policía Local "está siendo intensificado en estos días". EFE

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