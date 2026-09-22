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Panamá inicia en India su preparación para la gira asiática con tres bajas por lesión

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Redacción Deportes, 22 sep (EFE).- La selección de Panamá de fútbol comenzó este martes en Bangalore sus primeros trabajos de preparación para el amistoso del viernes contra India, en el inicio de una gira por Asia que afrontará con las bajas por lesión de Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara.

Un total de doce jugadores realizaron una activación física en el gimnasio del hotel de concentración, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bangalore, en una sesión de carácter preventivo destinada a aliviar las cargas musculares después del largo viaje desde Panamá.

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José Luis Rodríguez, Cristian Martínez, César Blackman, Amir Murillo, Orlando Mosquera, Eduardo Anderson, Adalberto Carrasquilla, Mijahir Jiménez, Omar Valencia, Rafael Mosquera, Daivis Murillo y Marcos De León fueron los jugadores que ya se encuentran concentrados en territorio indio.

El resto de los convocados, según el director de selecciones de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Christian Núñez, tiene previsto llegar entre la noche de este martes y la mañana del miércoles.

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La sesión de entrenamiento está programada para este miércoles a las 17:00 hora local (06:30 de Panamá) en las instalaciones del Center for Sports Excellence de Bangalore.

El amistoso contra India se disputará el viernes a las 19:30 hora local (09:00 de Panamá) en el estadio Sree Kanteerava y será el primer choque entre ambas escuadras nacionales.

La última publicación de la clasificación de la FIFA tiene al seleccionado de India en la posición número 138, mientras que Panamá aparece en la casilla 44.

Los apodados "Tigres Azules" se preparan para recibir a la selección de Brasil el próximo 3 de octubre en un partido amistoso en la ciudad de Calcuta.

Mientras que tras el duelo contra India, la "roja centroamericana" tomará rumbo hacia Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente a Japón o Ecuador, en el Estadio Nacional en Tokio.  

Asimismo, la FPF informó este martes que los defensas Andrés Andrade y José Córdoba, además del centrocampista Josué Vergara, fueron dados de baja para los dos próximos amistosos de la gira asiática.

"La selección nacional no realizará nuevos llamados y se mantendrá por el momento con el grupo actual de veinticuatro jugadores para la gira", indicó en un comunicado la FPF.

Córdoba, jugador del Norwich City, presenta una molestia en el tobillo izquierdo después de disputar los noventa minutos en la derrota por 4-3 ante el Bolton, el pasado domingo en la segunda división inglesa.

La FPF indicó que solicitó al club las pruebas médicas correspondientes para confirmar la lesión, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Vergara, del KAA Gent belga, presenta una molestia muscular después de disputar el partido completo en la victoria por 2-1 sobre el Standard de Lieja el pasado sábado.

En este caso, la FPF también se mantiene a la espera de las pruebas médicas solicitadas al club.

Andrade, del LASK Linz austríaco, sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el empate 3-3 frente al Hartberg, disputado el domingo.

A diferencia de los otros dos casos, el club austríaco remitió a la Federación las pruebas de la resonancia magnética realizada al jugador, con las que se confirmó la lesión conforme al protocolo establecido para las convocatorias de la jornada FIFA. EFE

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