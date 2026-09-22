Normalidad en el regreso a las aulas en el campus de Ceuta con 1.320 estudiantes

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Ceuta, 22 sep (EFE).- El curso académico ha comenzado con normalidad en el campus universitario de Ceuta, donde 1.320 estudiantes cursarán este año alguno de los seis grados que imparte la Universidad de Granada en la ciudad autónoma, de los que 390 acceden por primera vez a sus estudios universitarios.

Con motivo del inicio de la actividad docente, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha visitado este martes diferentes aulas del campus para saludar a los estudiantes y desearles un buen curso académico.

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Durante el recorrido ha estado acompañado por el vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Salvador del Barrio, y por los equipos decanales de las facultades con sede en la ciudad, según ha informado en un comunicado.

Pedro Mercado ha explicado que "con el inicio de curso, el campus universitario de Ceuta, un referente en la ciudad y una sede fundamental para la Universidad de Granada, retoma plenamente su actividad académica".

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"Comenzamos un nuevo curso con la ilusión de seguir ofreciendo una formación de calidad y de acompañar al estudiantado en esta etapa fundamental de su formación", ha resaltado.

Por su parte, el vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Salvador del Barrio, ha destacado la normalidad con la que se ha desarrollado la incorporación de los alumnos a las aulas y ha subrayado "el compromiso de la Universidad de Granada para seguir consolidando el campus como un espacio cercano, dinámico y plenamente integrado en la vida académica y social de la ciudad".

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Entre el alumnado de nuevo ingreso predominan los nervios habituales en el comienzo de una nueva etapa académica como el de Irene Ortega, estudiante malagueña de primer curso de Educación Primaria, quien ha comentado que afrontaba este primer día con incertidumbre por encontrarse en una ciudad nueva, aunque tras sus primeras horas en el campus, con un ambiente que le ha gustado mucho, cree que "el curso me va a ir bastante bien".

La oferta formativa de la Universidad de Granada en Ceuta reúne este curso a 495 estudiantes en el Grado en Enfermería, 301 en el Grado en Educación Primaria, 156 en el Grado en Educación Infantil, 130 en el Grado en Ingeniería Informática, 125 en el Grado en Administración y Dirección de Empresas y 113 en el Grado en Educación Social. EFE

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