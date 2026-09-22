Moncloa sigue confiando en la inocencia de Zapatero tras el ultimátum del juez para que explique el origen de las joyas

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La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha vuelto a apelar a la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez que le investiga le diese un plazo de tres días para explicar el origen de las joyas encontradas en su despacho.

"Seguimos respetando un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, el de presunción de inocencia", ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa.

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Además se ha mostrado convencida de que Zapatero "sin lugar a dudas dará todas las explicaciones", al ser interrogada sobre si en el Ejecutivo seguían confiando en él después de que en la víspera el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le instase a entregar toda la documentación que tuviese sobre sus joyas "en el plazo de tres días".

En la misma línea, fuentes de Moncloa aseguran que siguen confiando en la inocencia del expresidente, al que Sánchez ha mantenido su confianza pese a los indicios en su contra y el avance de la causa.

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Zapatero está investigado por tráfico de influencias y organización criminal por presuntamente haberse beneficiado del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros de dinero público. También a un posible delito fiscal por no declarar joyas valoradas en más de un millón de euros que los agentes encontraron al registrar su despacho en una caja fuerte.

En su declaración en el juzgado, el pasado mes de junio, Zapatero pidió no declarar sobre lo relativo a las joyas y pidió un plazo de unos 10 días para reunir la documentación relativa a las mismas. Tres meses después, todavía no ha aportado esa información y el juez Calama le ha ordenado que lo haga de inmediato, en un plazo que expira este miércoles 23 de septiembre.

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