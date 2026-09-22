Lula aumenta la presión sobre las casas de apuestas deportivas en plena campaña electoral

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Río de Janeiro, 22 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, redobló este martes su presión sobre las casas de apuestas deportivas en internet en plena campaña electoral, una iniciativa que ha generado un duro rechazo de los clubes de fútbol.

A doce días de las elecciones, Lula criticó las apuestas deportivas desde la Asamblea General de la ONU, donde dijo que "Brasil no va a tolerar ese modelo de negocio" que "transforma el vicio el lucro", "endeudando y destruyendo miles de hogares".

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El líder progresista hizo de su cruzada contra las apuestas una bandera de campaña por considerar que tienen graves efectos en la salud de los brasileños y agudizan el endeudamiento de las familias.

El ultraderechista Flávio Bolsonaro, al que las encuestas muestran técnicamente empatado con Lula, no se ha pronunciado sobre el asunto, pero su programa de Gobierno prevé campañas de concienciación contra el vicio, orientación financiera a los jugadores y prohibición del uso de los recursos de los programas sociales en apuestas.

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Los clubes de fútbol reaccionaron esta semana a la propuesta de Lula con un comunicado en el que advirtieron de que una eventual prohibición de las apuestas amenaza su futuro por dejarlos sin su principal fuente de financiación.

"Si se acaba el mercado regulado, las apuestas no se acaban. El fútbol es el que se acaba", afirmó el comunicado de los clubes.

Las firmas de apuestas patrocinaron 18 clubes brasileños de primera división el año pasado, con un desembolso sumado de 1.142 millones de reales (unos 223 millones de dólares o 195 millones de euros), lo que corresponde al 7,97 % del total de los ingresos de esos equipos.

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No obstante, las casas de apuestas también patrocinan las televisiones, que pagan derechos de transmisión a los clubes, y dan nombre al Campeonato Brasileño y la Copa de Brasil, lo que ha permitido elevar los premios que conceden esas competiciones.

La eventual prohibición, además, puede significar un duro golpe para la recaudación tributaria en momentos en que la grave situación fiscal del país es explotada por los candidatos de la oposición.

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La recaudación con concesiones e impuestos pagados por las operadoras sumó 9.950 millones de reales (unos 1.949 millones de dólares) en 2025, cuando el tributo equivalía al 12 % de los ingresos de éstas, pero ese porcentaje aumentará al 15 % a partir de 2028.

En los primeros siete meses de este año, la recaudación fue de 8.747 millones de reales (unos 1.713 millones de dólares), con un salto del 80 % frente al mismo período de 2025. EFE

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