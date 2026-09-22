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Locura en Las Rozas para ver a la selección en su estreno como bicampeona mundial

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Carlos Pérez Gil

Las Rozas (Madrid), 22 sep (EFE).- La Ciudad de Fútbol de Las Rozas se quedó pequeña este martes para presenciar el primer entrenamiento de la selección española después de conquistar el pasado verano su segundo Mundial y unas 2.000 personas abarrotaron el campo principal del complejo para ver a sus ídolos.

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Tras concentrarse este mediodía, la Roja celebró su primer entrenamiento con el seleccionador Luis de la Fuente a la cabeza para preparar los cuatro partidos de la fase de grupos de la nueva edición de la Liga de Naciones y lo hizo con entrada gratuita como gesto de agradecimiento al apoyo de la afición durante el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Ante la invitación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a pesar del calor, fue tal el número de hinchas, también de fuera de Madrid, que se desplazaron a la ciudad deportiva que varios centenares se quedaron sin poder acceder al recinto al superar el aforo permitido, lo que no sentó bien.

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"Me parece fatal. El recinto es grande y puede entrar más gente, y si no, que pongan las entradas por internet y así se sabe antes cuándo se acaban", dijo Jacinto, un vecino de Las Rozas que vino con su esposa y su hijo.

"Me sabe mal sobre todo por los chavales que se quedan fuera", se lamentó otra aficionada decepcionada.

La expectación generada por ver a la selección 65 días después de ganar su segunda estrella hizo que hubiera aficionados que se aposentaron ante la entrada de la ciudad deportiva diez horas antes del inicio de la sesión bajo un intenso calor.

“Ya que venía, quería tener una buena posición. El calor se aguanta, porque hay muchas ganas de ver a la selección”, justificó Iria, residente en Madrid, la larga espera.

Ainhoa llegó a Las Rozas a las 10.15 en coche desde Ciudad Real. "Tras la Eurocopa de 2024 también viene", rememoró.

El entrenamiento en el campo A se convirtió en un festejo donde cada detalle de los 26 futbolistas concentrados fue jaleado tanto por los afortunados que estaban en la grada a la sombra como los que se tuvieron que conformar con estar de pie en uno de los fondos al sol hasta que se escondió.

"¡Caaaampeones del muuuundo!", fue el cántico con el que dieron la bienvenida a los jugadores al saltar al césped, encabezados por el navarro Mikel Merino.

El primer ritual de la sesión fue hacer el pasillo a De la Fuente y a los otros integrantes del cuerpo técnico por su renovación hasta 2032.

El capitán, Rodri, abrió los saludos a la grada y también se vio requerido a hacerlo el seleccionador, ataviado con su gorra, ante la insistente petición de la gente, que a cada aproximación a la banda de un jugador chillaba para que hubiera un gesto con la mano.

Las puertas de la Ciudad del Fútbol se abrieron a las 18.00, una hora antes del comienzo del entrenamiento, cuando ya había una cola kilométrica para entrar.

Cuando se completó el aforo, la seguridad de la RFEF cerró la valla ante el malestar de varios cientos de aficionados.

La sesión se abrió con rondos en dos grupos y prosiguió con un partidillo rotatorio de cuatro equipos, con los goles celebrados por la afición.

El defensa del Atlético Marc Pubill fue el único que no participó en el entreno por problemas con las ampollas, mientras que el resto se ejercitó con aparente normalidad, con Eric García con la máscara por el golpe que sufrió en la nariz en el partido ante el Valencia.

En la grada no faltaron las camisetas de España, tanto la roja como la de color blanco crudo, unas con una estrella y otras al día con la segunda.

También abundaron las pancartas de ánimo, con carteles de todo tenor, incluso dirigidos a los ausentes, como el lesionado Pedro Porro. “Luis, también soy de Haro”, fue otro de los mensajes dirigidos al técnico riojano.

Tras una hora de sesión, Aymeric Laporte y Merino fueron los primeros en arrimarse a la grada para firmar autógrafos ante el regocijo popular. "Qué bueno eres", le gritaron al navarro.

Cuando empezaron a acercarse el resto, entre ellos Cucurrella, Lamine Yamal, Rodri y el propio De la Fuente, repartidos a lo largo del lateral, los decibelios se multiplicaron y se desató la locura.

España tendrá su primer partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Inglaterra en Wembley el próximo sábado.

Le seguirán el primer enfrentamiento contra Croacia, en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, el día 29, y contra la República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo el 3 de octubre, y la ventana se completará tres días después en la vuelta contra Croacia en Split. EFE

(foto)

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