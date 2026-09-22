La sudafricana Kgatlana marca 4 en goleada de Tigres a Toluca

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Toluca (México), 21 sep (EFE).- La sudafricana Chrestinah Thembi Kgatlana anotó este lunes cuatro goles en la goleada a domicilio de Tigres por 2-7 sobre Toluca al cierre de la octava jornada del Apertura femenino de México.

Los otros tres tantos los aportaron Maricarmen Reyes, María Sánchez y la brasileña Mariza Nascimento.

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Descontaron las francesas Eugenie Le Sommer y Amandine Henry.

Tigres, que es dirigido por el español Pedro Martínez, ocupa el segundo puesto en el Grupo 1 con 21 puntos, los mismos que Monterrey, que le supera por diferencia de goles.

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En otro partido, la guatemalteca Aisha Keshy Solórzano condujo al triunfo por 2-0 de Juárez sobre León.

Juárez ascendió al tercer escalón del grupo 1, en el que acumula 18 puntos, 3 menos que Monterrey y Tigres.

Atlante venció hoy por 2-1 a Querétaro.

En el cierre de la octava jornada, Santos Laguna derrotó por 2-0 a Cruz Azul. EFE