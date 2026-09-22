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La primera edición de la prueba IRONMAN 70.3 llega a Málaga el 18 de octubre

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Málaga, 22 sep (EFE).- Málaga acogerá por primera vez la prueba IRONMAN 70.3, perteneciente al calendario internacional de triatlón, que se disputará el próximo 18 de octubre con algo más de tres mil atletas inscritos procedentes de cerca de un centenar de países.

La prueba IRONMAN 70.3 llega a Málaga como nueva incorporación a la gira mundo de IRONMAN, donde los participantes combinarán los 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera a pie característicos del triatlón.

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Se trata de una prueba puntuable para la clasificación nacional de Triatlón de Media y Larga Distancia de la Federación Española de este deporte.

La carrera constará de un segmento de natación desde el Puerto de Málaga, un recorrido en bicicleta a lo largo de la costa y hasta el Paseo del Parque, para después pasarse a la carrera llana por el paseo marítimo de la playa de la Malagueta hasta la llegada a meta, situada en la céntrica calle Larios.

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El interés que se ha generado por esta primera edición en la capital de la Costa del Sol se confirma con los datos de participación, con esos algo más de tres mil inscritos, entre los que destacan atletas de cerca de un centenar de nacionalidades, con una importante presencia de españoles (31,4%).

La organización informó de que esta prueba también refleja la capacidad de la marca IRONMAN para seguir incorporando nuevos participantes al deporte, pues, del total de inscritos, hasta un 45,8% competirá por primera vez.

Además, la participación femenina crece y representa el 19,7% de los atletas; el grupo de edad más representado será el de 30 a 34 años, así como 406 clubes estarán representados en la carrera.

La prueba repetirá en Málaga también el próximo año, en concreto el 31 de octubre de 2027, por lo que las inscripciones para dicha edición futura se abrirán este próximo 22 de octubre, días después de la carrera inaugural. EFE

afl/agr/arh

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