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La Policía da una hora a los migrantes del Trampolín para desmantelar los mercadillos ilegales

19/09/2026 Migrantes en chabolas, en la playa de Trampolín, a 19 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Más de 2.000 personas migrantes han regresado a los asentamientos en las playas ceutíes del Trampolín y de Benítez tras completarse la capacidad del dispositivo provisional de acogida instalado en el puerto de la ciudad. Hasta el traslado de este viernes 18 de septiembre se estimaba que más de 4.000 personas en situación irregular habitaban las chabolas de las playas. De ellas, solo 1.700 han podido ser acogidas en el campamento de Muelle de Poniente, el resto ha vuelto a las playas. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
19/09/2026 Migrantes en chabolas, en la playa de Trampolín, a 19 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Más de 2.000 personas migrantes han regresado a los asentamientos en las playas ceutíes del Trampolín y de Benítez tras completarse la capacidad del dispositivo provisional de acogida instalado en el puerto de la ciudad. Hasta el traslado de este viernes 18 de septiembre se estimaba que más de 4.000 personas en situación irregular habitaban las chabolas de las playas. De ellas, solo 1.700 han podido ser acogidas en el campamento de Muelle de Poniente, el resto ha vuelto a las playas. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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Efectivos de la Policía Local se han desplazado en la tarde de este martes hasta el asentamiento del Trampolín, en Ceuta, con apoyo de agentes de la Policía Nacional, para informar a los migrantes de que disponen de una hora para desmantelar los mercadillos ilegales instalados en la zona.

El despliegue de los agentes sobre la arena ha provocado momentos de tensión y confusión en el asentamiento. Tras recibir el aviso, los migrantes han comenzado a recoger rápidamente los puestos de venta ambulante que habían instalado sobre la arena.

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Las mantas extendidas en el suelo, utilizadas como improvisados expositores, han comenzado a desaparecer a toda velocidad. Sobre ellas se encontraban distintos productos puestos a la venta, entre ellos zapatos, barras de pan, productos de higiene y otros artículos.

Los vendedores han introducido apresuradamente las mercancías en bolsas y han comenzado a retirar las mantas y demás elementos utilizados para montar los pequeños mercadillos.

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La actuación se produce después de que la Ciudad Autónoma haya anunciado medidas para hacer cumplir las ordenanzas municipales en los asentamientos y haya reclamado la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tanto la Policía Local como la Policía Nacional han desplegado varios furgones que han detenido en el entorno del Trampolín.

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