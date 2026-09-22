La polaca Maria Okrucińska se cuelga el oro en la crono júnior femenina

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Redacción Deportes, 22 sep (EFE).- La polaca Maria Okrucińska logró este martes la medalla de oro en la contrarreloj júnior femenina de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera de Montreal (Canadá) sobre un recorrido de 10,7 kilómetros.

Okrucińska , de 18 años y primera polaca que gana esta prueba, partía como favorita al haber ganado cuatro de las cinco contrarreloj en las que participó esta temporada.

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La polaca recorrió los 10,7 km del circuito en un tiempo de 15:17.51 minutos y aventajó en 12 segundos a la belga Yana Decruyenaere y en 24 a la británica Aalia Clay.

La española Alexandra Neira acabó en la novena plaza a 45.8 segundos. Ane Zubeldia lo hizo en el puesto 42 a 2:11.04 minutos. EFE