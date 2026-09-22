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La editorial Alianza se renueva para llegar a nuevos lectores en su 60 aniversario

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Madrid, 22 sep (EFE).- Con motivo de su 60 aniversario, la editorial Alianza ha renovado su identidad visual y ha reordenado sus colecciones con el fin de llegar a nuevos lectores sin perder sus señas de identidad, según ha explicado este martes en rueda de prensa su editora, Elena Martínez Bavière.

"Estamos convencidos de que la exigencia intelectual no está reñida con llegar a un público más amplio", ha señalado Martínez, al frente de Alianza desde enero de 2025 y de la editorial hermana Cátedra desde julio de 2024, ambas del Grupo Anaya.

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Su catálogo, con más de 4.000 títulos, tomará forma a partir de ahora en siete colecciones. Algunas ya existían, como 'El libro de bolsillo', la más conocida y emblemática que supone casi la mitad del catálogo. Fue fundada en 1966 por José Ortega Spottorno para lanzar obras esenciales de la literatura y el pensamiento y seguirá siendo, según Martínez, "una biblioteca abierta y accesible" y "uno de los pilares del sello".

'Urgentes' es una nueva línea de bolsillo dedicada exclusivamente a "clásicos que hablen con fuerza a los lectores del presente", mientras que la línea 'Clásicos' se une a la tendencia de los cantos ilustrados. "Tenemos que estar en el mundo", ha explicado la editora Marta Barrio.

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'Voces' canalizará exclusivamente narrativa contemporánea, con una nueva estética y 'Sendas' estará dedicada al pensamiento, las humanidades y las artes. Uno de los primeros lanzamientos será 'Oro líquido', un ensayo sobre el siglo de Oro de Ana Garriga, coautora del podcast 'Las Hijas de Felipe' y del ensayo 'Instrucción de novicias' (Blackie Books, 2026).

También se mantiene 'Runas', para la literatura fantástica y otra de las novedades es la colección 'Alianza Pop' que aspira a "ampliar la conversación sobre la cultura popular" y que hablará de música, series o cine, pero "no desde la tendencia sino desde la capacidad de interpretar el presente".

En esa línea, acaban de publicar 'Love, Freddie', de Leslie-Ann Jones, basado en el diario de Freddie Mercury o '10 lecciones en mi vida' de Kent Nagano, donde el director de la Orquesta y Coro Nacionales de España rememora diez lecciones inesperadas que aprendió a lo largo de su carrera y que transformaron su forma de entender la música y la vida.

"Queremos seguir siendo reconocibles pero también relevantes y atractivos para nuevos lectores", ha subrayado Martínez.

Sobre la línea de narrativa contemporánea ha dejado claro que no quieren entrar "en la guerra de robarse autores" sino apostar "por un trabajo consistente a largo plazo", convencidos de que habrá éxitos.

"No vamos a hacer libros coyunturales que queden en el olvido, queremos construir el fondo del futuro, creemos en los 'longsellers', tenemos grandes clásicos que venden más que el 'bestseller' de la competencia", ha dicho.

En cuanto a los clásicos, insiste en que la idea de que los jóvenes no se acercan a ellos no se corresponde con la realidad. Las redes sociales o el cine han hecho que muchos se acerquen en los últimos años a Dostoievski, a Jane Austen o, más recientemente, a Homero. Y la pandemia, recuerda Martínez, también ayudó a este acercamiento. EFE

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