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Gobierno de Ceuta afirma que el partido no se juega por "informe policial", no por la RFEF

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Ceuta, 22 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta lamentó este martes que la ciudad no pueda albergar el próximo 30 de septiembre el partido amistoso sub-20 entre España y México, tal como estaba previsto, y aseguró que no se juega por "el informe policial" y no por una decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), dejó claro que el Ejecutivo no está "de acuerdo" con la decisión adoptada ni con las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dijo este lunes en Ceuta que si la RFEF hubiera confirmado la disputa del partido amistoso, éste se habría jugado.

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Alejandro Ramírez quiso "exculpar" a la RFEF en este asunto al resaltar que "si el informe dice que no se garantiza la seguridad, no se puede hacer otra cosa".

"Lo que sí está claro es que la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior y entiendo que si dicen que no hay seguridad, no se organice el partido", afirmó.

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El Ministerio del Interior solicitó a finales de la pasada semana la cancelación del encuentro España-México sub-20, que estaba previsto que se disputara el día 30 de este mes en Ceuta, por la "presión migratoria existente y el contexto de conflictividad social que trae consigo".

A través de una carta remitida por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a la Federación Española, Interior pidió la inmediata cancelación del partido al afirmar que no está en condiciones de garantizar la seguridad del encuentro. EFE

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