Fede Valverde se pierde amistosos de Uruguay por lesión y Forlán llama a Emiliano Martínez

Montevideo, 22 sep (EFE).- El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde se perderá por lesión los amistosos que la Celeste disputará entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre ante Japón, Corea e India y será reemplazado por Emiliano Martínez.
Así lo confirmó este martes la Asociación Uruguaya de Fútbol en un comunicado en el que detalló que el futbolista de Palmeiras viajará de inmediato a Miyagi para ponerse a las órdenes del seleccionador Diego Forlán.
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Valverde sufre un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo que se produjo el domingo durante la disputa del derbi contra el Atlético de Madrid, informó hoy el Real Madrid. EFE
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