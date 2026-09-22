España comenzará la clasificación al Eurobasket 2027 en Oviedo ante República Checa

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Madrid, 22 sep (EFE).- La selección española de baloncesto, reciente medalla de bronce en el Mundial femenino de Berlín, disputará su primer encuentro de clasificación para el Eurobasket 2027 ante República Checa en el Palacio de los Deportes de Oviedo el próximo 11 de noviembre.

Pese a que aún no se conoce la hora del partido, la Federación Española de Baloncesto (FEB) ya ha habilitado desde este martes la compra de entradas en su página web.

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Tras este primer partido de la fase de clasificación para el Eurobasket 2027, 'La Familia' jugará dos nuevos encuentros pertenecientes a este ventana, el día 14 de noviembre ante Bulgaria y el 17 frente a Croacia.

España derrotó a la anfitriona Alemania en este mes de septiembre en la final de consolación del Mundial de Berlín, completando el podio, por detrás de Francia, subcampeona, y Estados Unidos, campeón. EFE

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