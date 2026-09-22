El PP se suma a una nueva protesta para pedir elecciones generales y en defensa de Ceuta

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Madrid, 22 sep (EFE).- El Partido Popular participará en la segunda manifestación organizada en defensa de Ceuta y la exigencia de elecciones, una protesta convocada por Sociedad Civil Española a la también acudirán dirigentes de Vox.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado a través de la red social X que el PP participará en la marcha que se celebrará el próximo sábado y que recorrerá las calles del centro de Madrid para exigir la convocatoria de elecciones generales.

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"España sufre un gobierno peligroso para la democracia y nos sumamos a esta iniciativa para denunciarlo, una vez más", ha apuntado el número dos de Alberto Núñez Feijóo.

El pasado 2 de septiembre, el Día oficial de Ceuta, miles de personas salieron a la calle en todo el país para mostrar su apoyo a Ceuta, una movilización organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que participaron Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal.

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El portavoz de Vox, José Manuel Fúster, llamó este lunes a la participación en la llamada 'Marcha por la Dignidad', que transcurrirá desde la Plaza de Cibeles hasta el Arco de la Victoria de la capital. EFE