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El PP desliza que el Gobierno no permite que Von der Leyen visite Ceuta y el PSOE ve la acusación como "un invento más"

22/09/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
22/09/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El PP ha deslizado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez no permite que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visite Ceuta para conocer de primera mano la situación que sufre la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. El PSOE le ha replicado poco después calificando esa acusación de "un invento más".

El primero en hablar de este asunto ha sido el vicesecretario de Hacienda, Infraestructura y Vivienda del PP, Juan Bravo, al asegurar que habría que preguntar al Gobierno de España "por qué no quiere que algún comisario o que la presidenta Ursula von der Leyen vayan a Ceuta a conocer in situ" lo que está sucediendo en la ciudad autónoma.

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A su entender, debería ocurrir "justo lo contrario". "Tendríamos que pedir que viniesen para que sean conscientes y para que la respuesta sea lo más cercana a la realidad de lo que está pasando", ha afirmado Bravo en 'Telecinco', al ser preguntado expresamente cuándo irá Von der Leyen a visitar Ceuta como ha hecho con otros lugares.

MUÑOZ: "ATEN CABOS"

Después en rueda de prensa, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha secundado las palabras de su compañero de partido, si bien ha reconocido que ella no dispone de información al respecto y se ha remitido al área de Exteriores del PP.

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Al ser preguntada concretamente si al PP le consta que la presidenta de la Comisión Europea quiere ir a Ceuta y el Gobierno lo impide, Muñoz ha recordado que al Rey le "hubiera gustado estar en Ceuta", como ha dicho el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Eso sí, ha señalado que Felipe VI "solo acude donde es refrendado por el Gobierno".

"Pues es evidente que la presidenta de la Comisión Europea, que tiene un cargo ejecutivo, no como el señor Weber, que tiene un cargo político porque es el presidente del PPE, pues tiene que hablar con el Gobierno de España para poder venir a Ceuta. Pues, aten los cabos", ha manifestado.

Interrogada después de nuevo si tiene información el PP de que el Gobierno le ha dicho a Von der Leyen que no es el momento de acudir a Ceuta, la portavoz del Grupo Popular se ha remitido a los cargos del PP que llevan Exteriores. "Yo concretamente no tengo información, más allá de lo que ha dicho el señor Bravo", ha finalizado.

EL PSOE LO VE "UN INVENTO MÁS" DEL PP

Después, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha definido como "un invento más" del PP la acusación de que el Gobierno está impidiendo una visita a Ceuta de la presidenta de la Comisión Europea.

"He visto hoy aquí a la portavoz del Grupo Popular haciéndose eco de todas las teorías de la conspiración, de todas", ha denunciado en rueda de prensa el portavoz socialista cuando ha sido preguntado por este asunto.

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