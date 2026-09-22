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El Gobierno descarta la construcción de otro centro de migrantes en Melilla

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Melilla, 22 sep (EFE).- La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha descartado la construcción en Melilla de un nuevo centro de inmigrantes en la ciudad y ha acusado al presidente regional, Juan José Imbroda, de utilizar esta cuestión para generar “crispación” y “tapar la nefasta gestión del PP al frente del Gobierno de Melilla”.

Moh ha hecho estas declaraciones un día después de que dijera que el Gobierno estaba buscando en Melilla un espacio para la creación de un centro en el que los migrantes pudieran estar mientras se formalizaba la documentación para el retorno a su país de origen, aunque negó que se tratara de un segundo Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

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“Quiero dejarlo claro: no va a haber CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros), no va a haber CETI y como titular también puedo adelantar que ningún terreno de Defensa se va a utilizar para ningún centro de inmigrantes”, ha zanjado Moh.

Según la delegada, “el Ministerio del Interior no ha anunciado ningún CETI”, sino que su titular, Fernando Grande-Marlaska, “hizo unas declaraciones en Ceuta, donde hace falta esa dependencia”, y “también se habló de que en Melilla en algún momento, para poder aplicar el rechazo (en frontera), se estaba valorando también esto”.

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Ha insistido en que “no va a haber ningún CETI nuevo en Melilla y tampoco va a haber ningún otro centro de estancia de inmigrantes”, pues “ya hay un CETI, que es el que está dando respuesta a las necesidades” que hay.

“Imbroda no va a tener que ir a ningún sitio a oponerse a nada que no existe”, ha dicho Moh para responder al rechazo expresado por el presidente melillense, que este martes ha anunciado una moción al respecto en la Asamblea, el Congreso y el Senado.

A su juicio, “lo único que hace (Imbroda) con esas declaraciones es seguir alentando esa crispación que él necesita para tapar su gestión al frente del Gobierno de Melilla”, ya que “mientras se habla de CATE, no se habla de los cortes de agua que sufre la ciudad”, y otros problemas como la limpieza o “la poca transparencia” en la contratación pública.

Asimismo, ha dejado claro que ningún terreno de Defensa se destinará a la construcción de infraestructuras de estas características, y ha anunciado que si el PSOE llega al Gobierno local tras las elecciones municipales del próximo año, destinarán ese antiguo suelo militar a que “los melillenses puedan aprovecharlos” con cuestiones como centros de formación y vivienda pública.

“No se van a utilizar terrenos públicos para cuestiones privadas, que es lo que hace el PP”, ha aseverado. EFE

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