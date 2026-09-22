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El Congreso rechaza la propuesta de Vox para refrendar la españolidad de Ceuta, con la abstención del PP

16/06/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). La jornada parlamentaria acoge la toma en consideración de la propuesta del Grupo Popular para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en la designación de jueces internacionales, la reforma de la ley de creación del Instituto de la Mujer planteada por el Grupo Socialista, y el debate de iniciativas clave como las medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español. POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press
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La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha rechazado este martes una iniciativa de Vox que reclamaba un refrendo parlamentario de la "plena e indiscutible" soberanía española de Ceuta, Melilla y otros lugares del norte de África (las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas).

Así se recogía en la proposición no de ley que los de Santiago Abascal han defendido en la citada comisión y que ha sido tumbada gracias al voto en contra del PSOE, Junts, ERC, Bildu y Podemos y la abstención del PP.

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Con su iniciativa, Vox buscaba, en primer lugar, que el Congreso condenase formalmente las declaraciones de miembros del Gobierno marroquí cuestionando la soberanía sobre Ceuta y Melilla, y que denunciase la "incompatibilidad" de la reiteración de esa reivindicaciones territoriales con los principios que fundamentan el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos.

Además, abogaba por que la Cámara Baja reafirmase que "ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno" de Pedro Sánchez frente a estas reivindicaciones extranjeras.

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PETICIONES AL GOBIERNO

El texto de Vox, recogido por Europa Press, instaba también al Gobierno a exigir a Marruecos una declaración "pública, expresa e inequívoca" de respeto de la soberanía e integridad territorial de España, singularmente de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y, de lo contrario, le reclamaba promover "inmediatamente" la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con este país.

En este sentido, planteaba que Exteriores convocase al embajador marroquí para trasladárselo personalmente y avisarle de la voluntad de España de defender su territorio "con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado", y que, en el caso de persistir la "invasión" de Ceuta y las declaraciones marroquíes que atacan la integridad territorial de nuestro país, le expulsase y retirase a su vez al embajador de España en Rabat.

La tercera fuerza del Congreso también sugería al Ejecutivo que exigiera a Marruecos la aceptación, "sin excepción ni excusa formal ni material", todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español de sus nacionales, y que revisase el conjunto de las relaciones bilaterales para garantizar que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática quede "presidida por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial".

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