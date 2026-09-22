Espana agencias

El Betis y UNICEF lanzan campaña para lograr 8.000 kits escolares para los más necesitados

Guardar

Sevilla, 22 sep (EFE).- El Real Betis, a través de su fundación, y UNICEF España han lanzado la campaña 'El Betis hace escuela', que persigue impulsar el acceso a la educación y el objetivo de alcanzar mediante donaciones de sus aficionados los 8.000 kits educativos para destinarlos a la infancia más necesitada.

Esta iniciativa pretende "contribuir a que los niños y niñas puedan acceder a las oportunidades que ofrece la educación", mediante la movilización de "toda la comunidad" del club verdiblanco y la unión del "fútbol y la solidaridad para facilitar" que tengan todas las herramientas para ello, informaron este martes en un comunicado conjunto ambas entidades.

PUBLICIDAD

La campaña 'El Betis hace escuela' está protagonizada por el legendario excapitán bético Joaquín Sánchez y los jugadores Pablo Fornals y Marc Bartra, que ponen voz a la idea de que "el fútbol puede convertirse también en una herramienta para transformar realidades y abrir nuevas oportunidades", indica la nota.

Este proyecto, cuyo reto concreto es conseguir 8.000 lotes de material escolar para los niños más desfavorecidos, traslada al ámbito social algunos de los valores que forman parte de la identidad del Betis: "la solidaridad, el compromiso y la capacidad de estar al lado de quienes más lo necesitan", recalcan el club del barrio de Heliópolis y UNICEF.

PUBLICIDAD

"Para la mayoría de niños y niñas, ir a la escuela forma parte de su día a día. Para otros, contar con los recursos necesarios para aprender no está a su alcance. Un cuaderno, un lápiz o una mochila pueden parecer elementos cotidianos, pero son también herramientas fundamentales para aprender, crecer y construir el futuro, y para muchos es imposible acceder a ellas", añade el escrito.

Cada kit educativo incluye materiales escolares básicos como cuadernos, lápices y mochilas, según el comunicado, que resalta que, con cada aportación, los abonados, aficionados y simpatizantes del Betis contribuirán a acercar estos recursos a quienes más lo necesitan.

El acceso a la educación sigue siendo un desafío para millones de niños y niñas vulnerables, según UNICEF, que cifra en alrededor de 273 millones los niños, niñas y jóvenes que estaban sin escolarizar en el mundo en 2024, una situación que "podría agravarse debido a los recortes en la financiación educativa".

Esta organización calcula que, si esta tendencia persiste, otros seis millones de infantes podrían quedar fuera de la escuela antes de finalizar 2026.

Para poder participar en 'El Betis hace escuela', los aficionados deberán entrar en la web de la campaña a través de colabora.unicef.es/betis-hace-escuela, seleccionar los kits con los que se quiere contribuir, completar los datos solicitados para realizar la donación, elegir el método de pago disponible y confirmar la aportación. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todo sobre ‘La hipótesis del amor’, la nueva película romántica de Prime Video basada en un fanfic de ‘Star Wars’ que quiere reivindicar el papel de la mujer en la ciencia

El romance de Ali Hazelwood llega a la plataforma este miércoles con Lili Reinhart y Tom Bateman como protagonistas

Todo sobre ‘La hipótesis del amor’, la nueva película romántica de Prime Video basada en un fanfic de ‘Star Wars’ que quiere reivindicar el papel de la mujer en la ciencia

La UE limitará el uso de agua y energía tras el uso excesivo en los centros de datos

Bruselas presentó una etiqueta de sostenibilidad para los centros de datos y prepara estándares mínimos de eficiencia que entrarán en escena en 2027

La UE limitará el uso de agua y energía tras el uso excesivo en los centros de datos

De caminar sola a movilizar a cientos de vecinos: una jubilada lidera un proyecto que ha retirado más de 300 toneladas de basura

Tras décadas en la gastronomía, planeaba un retiro tranquilo; sin embargo, la pandemia cambió sus planes

De caminar sola a movilizar a cientos de vecinos: una jubilada lidera un proyecto que ha retirado más de 300 toneladas de basura

Qué es un captor postural y por qué puede estar afectando más a tu día a día más de lo que imaginas

La podóloga Maria Jesús asegura que “la postura no depende únicamente de la columna vertebral”

Qué es un captor postural y por qué puede estar afectando más a tu día a día más de lo que imaginas

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios estima que la revisión de la Tarifa de Último Recurso, prevista para el 1 de octubre, elevaría el precio del kilovatio hora un 69% debido al mayor peso del gas estacional en el cálculo de la factura

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

Máximo Sant, experto en automovilismo: “¿Los compradores de coches somos tontos? A veces parece que sí”

La Justicia rechaza el asilo a una familia venezolana que alegó que su hija, con una enfermedad crónica, no recibía los medicamentos necesarios en su país

ECONOMÍA

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

Hasta 900.000 euros de multa por incumplir las normas de vivienda en Cataluña: crece “el miedo” entre los caseros

España deja de ser el peor país de la UE para jubilarse, pero sigue en los puestos de cola, por detrás de Italia y Portugal

España pide a los transportistas llenar el depósito antes de cruzar la frontera a Francia: las gasolineras galas sufren problemas de suministro y el precio del combustible se encarece

DEPORTES

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”