El Betis y UNICEF lanzan campaña para lograr 8.000 kits escolares para los más necesitados

Guardar

Sevilla, 22 sep (EFE).- El Real Betis, a través de su fundación, y UNICEF España han lanzado la campaña 'El Betis hace escuela', que persigue impulsar el acceso a la educación y el objetivo de alcanzar mediante donaciones de sus aficionados los 8.000 kits educativos para destinarlos a la infancia más necesitada.

Esta iniciativa pretende "contribuir a que los niños y niñas puedan acceder a las oportunidades que ofrece la educación", mediante la movilización de "toda la comunidad" del club verdiblanco y la unión del "fútbol y la solidaridad para facilitar" que tengan todas las herramientas para ello, informaron este martes en un comunicado conjunto ambas entidades.

PUBLICIDAD

La campaña 'El Betis hace escuela' está protagonizada por el legendario excapitán bético Joaquín Sánchez y los jugadores Pablo Fornals y Marc Bartra, que ponen voz a la idea de que "el fútbol puede convertirse también en una herramienta para transformar realidades y abrir nuevas oportunidades", indica la nota.

Este proyecto, cuyo reto concreto es conseguir 8.000 lotes de material escolar para los niños más desfavorecidos, traslada al ámbito social algunos de los valores que forman parte de la identidad del Betis: "la solidaridad, el compromiso y la capacidad de estar al lado de quienes más lo necesitan", recalcan el club del barrio de Heliópolis y UNICEF.

PUBLICIDAD

"Para la mayoría de niños y niñas, ir a la escuela forma parte de su día a día. Para otros, contar con los recursos necesarios para aprender no está a su alcance. Un cuaderno, un lápiz o una mochila pueden parecer elementos cotidianos, pero son también herramientas fundamentales para aprender, crecer y construir el futuro, y para muchos es imposible acceder a ellas", añade el escrito.

Cada kit educativo incluye materiales escolares básicos como cuadernos, lápices y mochilas, según el comunicado, que resalta que, con cada aportación, los abonados, aficionados y simpatizantes del Betis contribuirán a acercar estos recursos a quienes más lo necesitan.

PUBLICIDAD

El acceso a la educación sigue siendo un desafío para millones de niños y niñas vulnerables, según UNICEF, que cifra en alrededor de 273 millones los niños, niñas y jóvenes que estaban sin escolarizar en el mundo en 2024, una situación que "podría agravarse debido a los recortes en la financiación educativa".

Esta organización calcula que, si esta tendencia persiste, otros seis millones de infantes podrían quedar fuera de la escuela antes de finalizar 2026.

Para poder participar en 'El Betis hace escuela', los aficionados deberán entrar en la web de la campaña a través de colabora.unicef.es/betis-hace-escuela, seleccionar los kits con los que se quiere contribuir, completar los datos solicitados para realizar la donación, elegir el método de pago disponible y confirmar la aportación. EFE

PUBLICIDAD