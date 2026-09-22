El Baxi Ferrol abre en Bulgaria la fase previa de la Eurocopa

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Ferrol, 22 sep (EFE).- El Baxi Ferrol disputará este jueves en Bulgaria el primer encuentro de la fase previa de la Eurocopa, en el que se medirá, desde las cinco de la tarde, al Beroe Stara Zagora, al que recibirá en A Malata la próxima semana para intentar certificar su entrada en la ronda de grupos del torneo continental de baloncesto femenino.

En rueda de prensa, el entrenador universitario, Lino López, ha confirmado que no formarán parte de su convocatoria tanto Gala Mestres como las canteranas Elena Baldonedo e Irene Somorrostro, que compiten habitualmente con el primer equipo e inmersas en el inicio del curso escolar.

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El técnico, además, ha reseñado que tanto Claire Melia como Sandra Martínez, a causa de molestias físicas, no han podido entrenar con normalidad en los días previos al viaje a la cancha búlgara.

"Nos hemos centrado en las cosas que tenemos que trabajar y en el equipo que queremos ser, tanto en defensa como en ataque", ha expresado López, tras una "pretemporada complicada" por lesiones o bajas por convocatorias de selecciones, ausencias sobre las que ha dicho que no ha sido "fácil no tener nunca el equipo completo". EFE

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