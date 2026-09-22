Defensa dedicará 110 millones al transporte de militares y mercancías a través de Renfe

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Madrid, 22 sep (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un convenio entre el Ministerio de Defensa y Renfe Mercancías y Renfe Viajeros por el que se dedicarán un máximo de 110 millones de euros al transporte de militares y de mercancías por ferrocarril durante los próximos cinco años.

Además del transporte por ferrocarril de mercancías y de personal, este convenio, vigente hasta 2030, incluye la creación de un marco de colaboración para la formación del personal del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº12 del Ejército de Tierra, como señala la referencia del Consejo de Ministros.

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Este regimiento es el encargado e instalar puentes logísticos, construir infraestructura ferroviaria, explotar el transporte ferrocarril, desactivar artefactos explosivos o de las operaciones de buceo y de la navegación en aguas interiores, según detalla el Ministerio de Defensa en su página web.

El Gobierno también ha autorizado que se destinen 80 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2029 para el mantenimiento incidental, preventivo y correctivo de los buques de superficie y los submarinos Galerna apoyados por el Arsenal de Cartagena.

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Esta orden de ejecución, para el sostenimiento y gestión de obsolescencias en estos buques, pretende asegurar la libertad de acción de las fuerzas armadas.

Otra inversión de Defensa autorizada por el Consejo de Ministros es un acuerdo marco de un año por 18 millones de euros para servicios de asistencia técnica en el ámbito de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada (JAL), que incluye desde sus direcciones a las unidades de arsenal y bases navales.

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Esta asistencia técnica se dedicará a la gestión contractual y financiera de las operaciones logísticas y de sostenimiento de la Armada y busca facilitar la tramitación administrativa y la planificación y ejecución del presupuesto. Este acuerdo incluye la posibilidad de prórroga de dos años. EFE