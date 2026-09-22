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De 'Paquita Salas' a 'Cardo': un maratón de series abrirá la previa a los Feroz 2027

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Pontevedra, 22 sep (EFE).- 'Vida perfecta', 'Paquita Salas', 'Cardo', 'Autodefensa' y 'Fácil' son las cinco series que abrirán la programación de actividades previas a los Premios Feroz 2027, que se entregarán el 23 de enero en Pontevedra.

Todas ellas exhibirán en el salón de actos de la Facultad de Comunicación, todos los episodios de sus primeras temporadas, y, tras la proyección, diversos miembros de su equipo mantendrán un coloquio con el público.

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El ciclo comenzará el sábado 10 de octubre con la proyección de 'Vida perfecta', una comedia generacional que cuenta la historia de tres mujeres que, por distintas razones, descubren que su vida no tiene por qué ser tal y como la habían planeado.

La actriz Celia Freijeiro, que junto a Leticia Dolera y Aixa Villagrán protagoniza esta serie, será la que acuda a Pontevedra para mantener un encuentro con el público.

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El viernes 16 de octubre será el turno de 'Autodefensa', una serie sobre tener veintitantos, vivir en Barcelona y querer pisar todas las líneas rojas emocionales posibles para descubrir quién eres realmente.

Berta Prieto, creadora y protagonista de la serie, participará en el coloquio posterior.

La serie que se proyectará el sábado 17 de octubre será 'Paquita Salas', creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo y con Brays Efe, Belén Cuesta y Lidia San José como protagonistas, una ficción que dio origen a un personaje icónico.

Habrá, como en el resto de citas, un coloquio posterior pero, por el momento, aún no está confirmada la persona que acudirá a Pontevedra.

Coria Castillo, por su parte, estará en Pontevedra el domingo 25 de octubre para presentar el maratón de la primera temporada de 'Fácil'.

La serie, también protagonizada por Natalia de Molina, Anna Castillo y Anna Marchessi, muestra con maestría y humor cómo cuatro mujeres con diversidad funcional viven juntas en Barcelona y se resisten a cumplir con lo que se espera de ellas.

Por último, el sábado 31 de octubre, Ana Rujas y Claudia Costafreda dialogarán con los espectadores sobre la primera temporada de 'Cardo'.

Se trata de una serie que narra la historia de María, una mujer al borde de los 30 años y sin mucho que ofrecer al mundo, enganchada a las drogas y a desenvolverse a través de relaciones tóxicas.

El acceso a todas las proyecciones será gratuito previa retirada de invitación. EFE

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