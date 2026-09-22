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Cuenta atrás: El Xacobeo se pone a cien (días)

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Santiago de Compostela, 22 sep (EFE).- La Xunta de Galicia ha activado este martes la cuenta atrás para la celebración de un nuevo Xacobeo, el de 2027, declarado Año Santo por la iglesia católica por coincidir en domingo el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol.

Con este motivo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso, y por el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, ha participado en la instalación de un cronómetro que marcará los días que faltan hasta 2027 en la Oficina de Acogida al Peregrino en Santiago.

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Tras un breve turno de intervenciones de las autoridades, Rueda ha activado el marcador en el que se puede comprobar que faltan cien días para la fecha, una cifra que irá menguando jornada a jornada hasta el 31 de diciembre, cuando la pantalla dejará de marcar días e irá descontando horas, minutos y segundos.

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, ha recordado que en lo que va de año han llegado hasta la capital gallega 454.000 peregrinos (aquellos que recogen la credencial), que indica "el tirón" de esta actividad, que sigue generando "muchas expectativas", ha señalado.

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Gómez Román ha explicado que durante este año se han presentado hasta setecientos proyectos que podrán ser desarrollados el próximo Xacobeo, lo que supone un gran "aperitivo" de todo lo que está por venir.

El comisario de este macroevento cultural y de índole religioso ha desvelado que esta semana la Xunta presentará una campaña de promoción de Galicia que tendrá en el Xacobeo uno de sus centros de referencia, ya que el objetivo es convertir a la comunidad en una "gran fiesta" el próximo año y "a la que están todos invitados", ha remarcado.

También ha incidido en su discurso en la campaña de patrocinios, ya que la colaboración público privada, además de la cooperación entre administraciones e institucional, principalmente con la iglesia, es fundamental para el desarrollo y el éxito de las actividades programadas para el próximo año.

"Queda mucho trabajo en estos cien días para lograr un Xacobeo Galicia Calidade. El Xacobeo se pone a cien", ha concluido.

Durante el acto también ha intervenido el deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso, que ha recordado que en 2027 "el mundo entero volverá a mirar a Galicia, a Santiago y a la plaza del Obradoiro como meta del corazón de millones de esperanzas".

Formoso ha animado a abrir el corazón a las miles de personas que "ya están haciendo sus mochilas para hacer esta ciudad (Santiago) aún más universal", un motivo para sentirse "orgullosos de ser los anfitriones de esta milenaria corriente de vida".

También han asistido al acto el director de Turismo de Galicia, el presidente del clúster de Turismo y el presidente de las asociaciones del Camino de Santiago. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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