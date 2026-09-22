Consejo de Enfermería traslada a la Fiscalía su inquietud por la actividad de las doulas

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Madrid, 22 sep (EFE).- El Consejo General de Enfermería (CGE) ha trasladado este martes a la Fiscalía General del Estado su inquietud por el riesgo al que están sometiendo a embarazadas y bebés las denominadas doulas, una figura que no es una profesional sanitaria y que ejecuta prácticas que "se tornan medievales".

Así se lo han hecho saber la vicetesorera y vocal matrona del Pleno del CGE, Montserrat Angulo, y el director de los Servicios Jurídicos del Consejo, Francisco Corpas, al fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica, Julio Cano, y Bárbara Bande, fiscal de la Secretaría Técnica, durante el encuentro que han mantenido en la Fiscalía.

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En él, los representantes del CGE han expresado su preocupación por el intrusismo de la figura de las denominadas “doulas” en el campo de las matronas –enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología- y cómo el desarrollo de su actividad "pone en riesgo tanto a las gestantes como a sus bebés".

Las doulas, han subrayado los portavoces de Enfermería, "no constituyen profesión sanitaria alguna", pero aun así desarrollan sus actividades en el campo sanitario "con prácticas que se tornan medievales", ha señalado el CGE en una nota de prensa.

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Asimismo, ha advertido de que, lejos de solucionarse este problema, "cada vez se encuentran más situaciones graves de inseguridad clínica" para las pacientes, pues las doulas "no tienen formación regulada ni ninguna titulación oficialmente reconocida, pese a lo cual actúan en el entorno de las madres y los bebés recién nacidos".

Sin olvidar que, desde el punto de vista tributario, estas doulas no cuentan con epígrafe en el Impuesto de Actividades Económicas, con lo que "se puede estar generando una bolsa de ingresos de personas autónomas sin declararlos" que pueden oscilar entre 300 y 1.200 euros, según los servicios.

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También han denunciado la aparición de las “doulas del final de la vida”, una figura no sanitaria que "pretenden acompañar de forma emocional, espiritual y práctica" a una persona en esta etapa "cuando se trata de una función que la normativa asigna a las enfermeras".

"Sabemos de la dificultad y vamos a incrementar en las denuncias el nivel de elementos probatorios a aportar, pero necesitamos la colaboración de las Fiscalías en defensa de la salud de los bebés y las madres", han pedido desde el Consejo a los fiscales.

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Ambas partes han acordado preparar en colaboración un decálogo de recomendaciones para profesionales, matronas y pacientes para evitar el intrusismo y velar por la salud y seguridad clínica de gestantes y bebés. EFE