Espana agencias

Ceuta espera que la frontera esté "protegida" ante aviso de nueva entrada este miércoles

Guardar

Ceuta, 22 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha expresado este martes que espera que la frontera del Tarajal esté "protegida" y se hayan adoptado las "medidas pertinentes" ante los llamamientos a nuevas entradas masivas a Ceuta y Melilla para mañana coincidiendo con las elecciones legislativas de Marruecos.

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP) ha pedido conocer las actuaciones del Gobierno central para proteger la frontera, "ya que no entendemos que aún no se haya adoptado ninguna, es decir, no sabemos ni cómo ni cuándo y lo deseable es que estas nuevas infraestructuras se ejecuten cuanto antes".

PUBLICIDAD

No obstante, al igual que ha ocurrido en otros avisos, el Gobierno autonómico espera "que mañana no ocurra nada".

Ramírez ha dicho que en este asunto "deben existir garantías de seguridad por España y por Europa y no que la frontera esté en manos de Marruecos".

PUBLICIDAD

El Gobierno ceutí, ante la alerta para mañana, ha señalado que tiene constancia de que "existe un despliegue importante en el lado marroquí pero en el caso de España no sabemos nada".

En relación a los desperfectos que se han detectado en la boya neumática situada en el espigón fronterizo ha dicho que "era previsible ya que las boyas pueden ser de mayor volumen pero cuando hay temporales de levante se las llevará la corriente como nos sucede a nosotros con las redes antimedusas".

En su opinión la boya neumática "puede servir para hacer una devolución en frontera pero no con otra finalidad".

Por otro lado, el Gobierno ceutí ha vuelto a condenar "cualquier acto violento venga de donde venga porque hay que manifestarse desde el civismo", además de lamentar la "actitud desafiante en forma de comunicado" de alguna organización no gubernamental".

También ha dejado claro que "nadie se irá de la Plaza de los Reyes, salvo que quiera irse libremente" en relación al asentamiento de ceutíes con tiendas de campaña ante la Delegación del Gobierno en señal de protesta por la situación actual. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Advertir a los migrantes del peligro de la ruta canaria “ya no basta”: “Reducir las salidas exige opciones legales”

Un estudio del Instituto Español de Análisis Migratorio reclama vías regulares y accesibles, cooperación con los países de origen y una ofensiva contra las redes que se benefician de los trayectos más peligrosos

Advertir a los migrantes del peligro de la ruta canaria “ya no basta”: “Reducir las salidas exige opciones legales”

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre va a ser muy habitual ver a las bicicletas ir por el centro del carril”

La reforma de la DGT obligará a los conductores a mantener cinco metros de separación en determinadas vías urbanas

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre va a ser muy habitual ver a las bicicletas ir por el centro del carril”

Cristina Camorani, cocinera italiana: “Si haces espaguetis de almejas, no tires las conchas; cuécelas de nuevo y usa el agua para cocinar la pasta”

La cocinera consigue preparar unos espaguetis super cremosos, con mucho sabor marino gracias al agua de cocción de las conchas

Cristina Camorani, cocinera italiana: “Si haces espaguetis de almejas, no tires las conchas; cuécelas de nuevo y usa el agua para cocinar la pasta”

La erupción del volcán de La Palma dejó huella en los pulmones: la población afectada sufre tos y otras alteraciones cinco años después

Un estudio pionero español alerta de las consecuencias en la salud pulmonar de la erupción de 2021

La erupción del volcán de La Palma dejó huella en los pulmones: la población afectada sufre tos y otras alteraciones cinco años después

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre va a ser muy habitual ver a las bicicletas ir por el centro del carril”

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre va a ser muy habitual ver a las bicicletas ir por el centro del carril”

Un restaurante deberá pagar 14.200 euros por usar un nombre que ya pertenecía a otro: “La Taberna del Sapo” denunció el uso de “Sapo Negro” por otro local

El Tribunal Constitucional avala la amnistía de Jordi Turull por malversación y abre la vía para que Carles Puigdemont pueda volver a España

Dos cazas españoles identifican y vigilan a una aeronave rusa cuando volaba sobre el mar Báltico

Almeida prohíbe una feria de artesanos marroquíes que lleva celebrándose diez años: “Es por la crisis de Ceuta. Nos han dicho que nos vayamos a un municipio del PSOE”

ECONOMÍA

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las Dolomitas: 16 horas de trabajo a la semana a cambio de alojamiento y comida en un viñedo

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las Dolomitas: 16 horas de trabajo a la semana a cambio de alojamiento y comida en un viñedo

La Ley de Propiedad Horizontal es contundente: si hay cámaras de un vecino en zonas comunes, la comunidad puede pedir su retirada

Montse Cespedosa, experta en hipotecas, compara la burbuja inmobiliaria de 2008 con la situación actual de la vivienda: “Es mucho más grave, ahora afecta a miles de familias”

Ninguna de las 638 viviendas en alquiler de Casa 47 cumple los criterios de asequibilidad de la Ley de Vivienda

Ignacio de la Calzada, abogado: “La mayoría de despidos por bajo rendimiento son improcedentes porque no pueden demostrarlo”

DEPORTES

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros

Ferrer y la elección de jugadores para la Final a 8 de Bolonia: “Alcaraz es un bendito problema, un tema deportivo y no personal”

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, el jugador más rico del mundo es sobrino del sultán de Brunéi y busca equipo

El Atlético de Madrid carga contra Mourinho en redes sociales: “Stop acoso arbitral ya”