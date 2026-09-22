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Ceuta eliminará los puestos de venta ambulante en la playa del Trampolín de Ceuta

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Ceuta, 22 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta tiene previsto que la Policía Local intervenga contra los puestos de venta ambulante situados en la playa del Trampolín, para lo que ha solicitado el apoyo del Ejecutivo central para dar cobertura policial a estas actuaciones.

El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez (PP), ha anunciado esta medida en rueda de prensa debido al elevado número de puestos instalados en la playa por los migrantes y donde se venden todo tipo de productos, entre ellos fundas de móviles, pan, leche o yogures.

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El Gobierno ceutí ha elevado una solicitud a la secretaría de Estado para llevar a cabo esta actuación "conjunta" entre la Policía Local y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "para que se cumplan las ordenanzas municipales en la playa".

Alejandro Ramírez ha advertido del incumplimiento de las ordenanzas municipales, sobre todo en materia de venta ambulante y ruido provocado por los miles de migrantes que permanecen asentados en esta playa.

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"Vamos a desalojar la venta ambulante, igual que hacemos en otros espacios de la ciudad, y si hay infracción pensamos que la persona puede ser hasta expulsada de forma inmediata", ha añadido. EFE

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