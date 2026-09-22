Brasil y Ancelotti apuestan por una profunda renovación de cara al Mundial 2030

Guardar

Carlos A. Moreno

Río de Janeiro, 22 sep (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, apuesta por una profunda renovación de la Canarinha durante el nuevo ciclo de cara al Mundial 2030 con la salida de figuras históricas como Neymar y la irrupción de jóvenes revelaciones como Endrick y Rayan.

PUBLICIDAD

El técnico italiano, cuyo contrato fue renovado hasta 2030, confía en que, con una nueva generación y una preparación de cuatro años, conseguirá mejores resultados que con el equipo eliminado por Noruega en Estados Unidos, con el que solo trabajó un año.

Ancelotti dejó claras sus intenciones en la convocatoria para los amistosos contra Australia e India, en la que tan solo incluyó a diez de los jugadores que disputaron el Mundial 2026 y en la que tuvo en cuenta a numerosos jugadores jóvenes, incluyendo a ocho novatos.

PUBLICIDAD

Se trata del primer grupo de 26 jugadores con el que comenzó a trabajar desde este lunes en Australia, pero aclaró que probará a muchos otros jugadores en el nuevo ciclo.

Pese a que preservó a figuras aún en edad para disputar el Mundial 2030, como los atacantes Vinícius y Raphinha, engrosó la lista de promesas, principalmente en el ataque, como Endrick (Real Madrid-ESP), Estêvão (Chelsa-GBR), João Pedro (Chelsea-GBR), Rayan (Bournemouth-GBR) y Samuel Lino (Flamengo).

PUBLICIDAD

Además dejó claro que difícilmente tendrá en cuenta a jugadores con más de 30 años, entre ellos Neymar, mayor anotador en partidos oficiales de la historia de la Canarinha. "Neymar ya confirmó que no quiere volver a la selección", dijo.

Otro jugador experimentado al que le cerró las puertas fue al volante y capitán Casemiro, uno de sus hombres de confianza tanto en la selección como en el Real Madrid.

PUBLICIDAD

Ancelotti afirmó que su prioridad es "darle oportunidad a los jóvenes que pueden estar en el próximo Mundial" y aclaró que trabajará de forma coordinada con los seleccionadores de los equipos juveniles, especialmente con el sub-23 que intentará un cupo en los Juegos Olímpicos de 2028.

En ese sentido, afirmó que Endrick y Rayan, con edad olímpica, serán muy importantes en el nuevo ciclo. "En el último año probamos muchos delanteros centro, pero creo que ahora la situación está muy clara para todos. Tenemos un par de jóvenes muy fuertes y tenemos que seguir su evolución", afirmó.

PUBLICIDAD

Igualmente destacó la importancia de tener cuatro año para prepararse antes del próximo Mundial.

"Ahora tenemos la motivación y el tiempo necesario para preparar un nuevo ciclo, para llegar más preparado a las próximas competiciones", afirmó.

El seleccionador dijo que quiere aprovechar las 16 ventanas FIFA que tendrá hasta el Mundial, así como las competiciones oficiales y las eliminatorias, para preparar de la mejor forma a la nueva selección.

PUBLICIDAD

"Ahora tenemos el tiempo para prepararnos mejor y la idea es muy clara: lanzar una nueva generación de futbolistas. Podemos hacer un trabajo más cuidadosos y sin prisa, así como tomar las decisiones correctas para el futuro", resumió. EFE

(foto)