Benidorm Fest 2027 se celebrará del 23 al 30 de enero

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Madrid, 22 sep (EFE).- La sexta edición de Benidorm Fest se celebrará del 23 al 30 de enero de 2027, según ha podido confirmar EFE de fuentes próximas a la organización.

Las dos semifinales tendrían lugar los días 26 y 28 de enero, mientras que la gran final lo haría el 30 de ese mes, por lo que el festival recuperará sus fechas habituales tras el cambio en esta última edición, que se mudó a mediados de febrero.

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La noticia ha coincidido con el anuncio este mismo martes por parte del presidente de RTVE, José Pablo López, de que propondrá al Consejo de Administración del ente público que se mantenga la suspensión de la participación en Eurovisión en 2027.

Su decisión viene motivada por la presencia un año más de una delegación israelí pese al genocidio en Gaza, al considerar que, aunque ha constatado avances técnicos en las reglas del concurso para prevenir posibles manipulaciones del resultado, hay "una evidente asignatura pendiente en el terreno ético".

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Eso significa que por segundo año consecutivo el desarrollo y conclusión de Benidorm Fest quedarían desvinculados de la posterior participación de España en el festival europeo de la canción.

Benidorm Fest nació con la intención de recuperar el espíritu del viejo Festival de la Canción de Benidorm, nacido en 1959, y que fue hasta su desaparición en 2006 el lugar donde saltaron a la fama artistas como Raphael o Julio Iglesias, entre muchos otros.

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Cuando en 2021 RTVE apostó por resucitarlo en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm, ya se comentó que el objetivo era servir de pasarela a Eurovisión, pero también hacer honor a su pasado como gran concurso nacional.

La última edición de Benidorm Fest se la llevó Tony Grox y LucyCalys con 'T amaré', pero antes este certamen había encumbrado a Chanel y su 'SloMo' (2022), Blanca Paloma con 'Eaea' (2023), Nebulossa con 'Zorra' (2024) y Melody con 'Esa diva', la última representante hasta la fecha de España en Eurovisión.

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EFE

bec-jhv/jlp