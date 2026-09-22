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Aplazado hasta mayo el juicio contra el seguidor del Sevilla acusado de llamar "mono" a Vinicius

15/09/2026 Vinicius Junior of Real Madrid CF reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Real Madrid CF at Estadio Manuel Martinez Valero on September 15, 2026, in Elche, Spain. POLITICA DEPORTES Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
15/09/2026 Vinicius Junior of Real Madrid CF reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Real Madrid CF at Estadio Manuel Martinez Valero on September 15, 2026, in Elche, Spain. POLITICA DEPORTES Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
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El juicio contra el aficionado del Sevilla FC acusado de llamar "mono" al jugador del Real Madrid FC Vinicius Jr. durante un partido de La Liga que tuvo lugar en octubre de 2023 en el Ramón Sánchez Pizjuán, cuya celebración estaba prevista en la Audiencia Provincial de Sevilla este martes, 22 de septiembre, ha quedado aplazado hasta el próximo mes de mayo de 2027.

En concreto, ha quedado señalado para el próximo día 13 de mayo, a petición de una de las partes, tal y como ha podido conocer Europa Press. Cabe mencionar que por estos hechos el investigado enfrenta una petición fiscal de un año y nueve meses de prisión.

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Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el 21 de octubre de 2023 se celebró en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el partido entre el Sevilla FC y el Real Madrid CF, correspondiente a la décima jornada de Primera División.

Así, entre los minutos 83 y 86 del partido, el acusado, que en ese momento ocupaba su localidad en la grada Gol Norte, "muy próxima al terreno de juego" y mientras este jugador del Real Madrid se hallaba en el terreno, se "dirigió a él de forma reiterada insultándole con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador".

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Llegó a proferir contra el mismo "gritos y gestos de menosprecio de carácter racista hacia su persona, generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de dignidad intrínseca".

Estas manifestaciones consistieron en concreto en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando de forma repetida la palabra "mono", así como onomatopeyas que imitan el sonido de los monos: "uh, uh, uh, uh".

Esto, ahonda el escrito, "como es público y notorio, ha sido proferido en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol".

Los hechos se desarrollaron, tal y como incide la Fiscalía, ante los espectadores que en ese momento asistían al partido de fúbtol en el propio estadio y "ante una audiencia importante de televisión, radio y medios de comunicación escritos y digitales".

La Fiscalía esgrime que los hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral, por los que responde el encausado en concepto de autor y enfrenta una petición fiscal de un año y nueve meses de prisión.

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