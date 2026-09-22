Acepta más de un año de cárcel una médica de Vigo por robar recetas a una colega para ella

Vigo, 22 sep (EFE).- Una médica de Vigo ha aceptado más de un año de prisión y de inhabilitación profesional por haber sustraído recetas del talonario de otra facultativa para prescribirse a sí misma distintos fármacos.
La vista de conformidad se ha celebrado este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde se enfrentaba a tres años y medio de cárcel por un delito continuado de falsificación de documento oficial, así como a otros tres años de inhabilitación profesional.
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La médica no cumplirá la pena de prisión de un año, un mes y quince días que ha aceptado siempre que no delinca y siga el tratamiento médico y psíquico al que ya se está sometiendo.
El Ministerio Fiscal ha rebajado la petición de condena para la facultativa por las atenuantes de alteración psíquica y reparación del daño al haber consignado 3.000 euros de la responsabilidad civil para indemnizar a su compañera de profesión por los daños morales.
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Según el escrito de acusación, el 6 de diciembre de 2023, la acusada, médica del Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, sustrajo de la mochila de una compañera su talonario de recetas oficiales y su sello profesional para prescribirse a sí misma fármacos como Rubifen, lorazepam y diazepam.
Posteriormente, retiró en distintas farmacias esos fármacos haciendo pasar las firmas como emitidas por la titular del talonario. EFE
(Foto)
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