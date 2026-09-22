A prisión una mujer por apuñalar a otra en un asentamiento ilegal de Ceuta

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Ceuta, 22 sep (EFE).- Un juez de Ceuta ha decretado esta tarde el ingreso en prisión preventiva de una mujer, que entró ilegalmente en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, por haber apuñalado presuntamente a una compatriota durante una discusión en un asentamiento ilegal.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, el incidente se produjo a última hora de la tarde de este lunes en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde están acampadas en tiendas de campaña varias mujeres a la espera de ingresar en un centro de acogida.

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La Policía Nacional acudió a la zona alertada por los vecinos del entorno y detuvieron a la presunta agresora, la cual había mantenido una discusión con la víctima, a la que apuñaló en un costado con un arma blanca, posiblemente un cuchillo.

La agresora se escondió en una zona del monte cercana pero pudo ser detenida y reconocida posteriormente por la víctima, que fue trasladada al Hospital Universitario donde quedó ingresada.

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El juzgado ha decretado su ingresó en prisión preventiva después de que la mujer no haya reconocido su culpabilidad en los hechos que se le imputan.EFE