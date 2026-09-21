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Weber avisa Rabat: si Europa no puede estabilizar sus fronteras habrá consecuencias obvias

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Ceuta, 21 sep (EFE).- El presidente del PP europeo, Manfred Weber, ha advertido a Marruecos de que si la Unión Europea "no puede estabilizar sus fronteras, habrá consecuencias obvias", insistiendo en que espera que Rabat entienda que la crisis de Ceuta solo se puede resolver "como amigos y socios".

 Y, en este sentido, ha puesto sobre la mesa que hay acuerdos comerciales, de seguridad y otros entre la UE y Marruecos "que interesan a ambas partes", una afirmación que ha hecho durante una rueda de prensa en Ceuta, acompañando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

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Weber, que ha recalcado que "Ceuta es España y Ceuta es Europa", ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que está mandando "señales ambiguas" sobre la regularización de los migrantes que han llegado a España, subrayando que el Ejecutivo no solo está aislado en Europa, sino que lo está también por sus propios compañeros socialistas al recordar que fue Dinamarca quien lideró los reproches de 22 de los 27 Estados de la unión.

Además, ha asegurado que si la entrada masiva de migrantes de los pasados días 30 y 31 de julio se hubiera producido en otro Estado europeo, no hubiera actuado de la misma manera "ni hubiera aceptado esta situación durante todo este tiempo".

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Ha urgido a hacer "un retorno rápido e inmediato, completo y de todos" de los migrantes que aún quedan en Ceuta, una vez que se completen los registros legales.

Sobre la situación de los menores, el presidente de los populares europeos, ha dicho que "el mejor lugar" es que estén con sus padres y por eso hay que utilizar "todas las herramientas a mano" para que así sea, dejando claro que se trata de un colectivo vulnerable que hay que tratar de manera especial.

En todo caso, confía en que Marruecos cumpla con su compromiso "de recepcionarlos". EFE

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