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Vox asume que no puede negarse a acoger menores de Ceuta porque es "obligatorio", aunque insiste en que "no son niños"

09/02/2026 El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Vox ha cosechado 14 diputados en las elecciones celebradas este domingo en Aragón, frente a los siete que logró en los comicios autonómicos de 2023, y tiene la llave para que el 'popular' Jorge Azcón revalide la Presidencia de la región. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
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Vox ha admitido este lunes que la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta es "obligatoria" en virtud del decreto ley aprobado por el Gobierno en marzo, por lo que las comunidades en las que cogobierna con el PP tendrán que participar en el reparto. No obstante, ha insistido en que los menores "no son niños", por lo que exigirán pruebas de edad.

Así lo ha hecho el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, requerido sobre si constituye una "contradicción" que su formación exija la devolución de los inmigrantes que entran ilegalmente en España, también los menores, y la acogida de los mismos en las comunidades autónomas en las que gobierna en coalición con los 'populares', a pesar de que esos pactos establecen el rechazo de las partes a esa acogida. De hecho, estos gobiernos han acogido a 33 menores migrantes en el último mes y medio, según datos de la SER.

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En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Fúster ha negado la existencia de "ninguna contradicción", pero a renglón seguido ha reconocido que el decreto del reparto de menores "fuerza" y hace "obligatoria" la acogida. "Cuando la recepción de supuestos menores era voluntaria, hicieron un decreto para forzarla, para que fuera obligatoria", ha señalado.

Vox rompió los gobiernos autonómicos que compartía con el PP en 2024 precisamente por las discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes, que constituía una línea roja para los de Santiago Abascal. Fúster ha resaltado que el decreto del gobierno es posterior a esa ruptura.

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Fuentes de Vox confían en que la cantidad de trabas que quieren poner a la acogida harán imposible que se materialice, en caso de que los menores lo sean efectivamente. No obstante, también reconocen en privado que el decreto hace obligatoria la acogida. Sobre si este extremo impulsaría otra ruptura de los ejecutivos regionales, las mismas fuentes lo niegan y destacan que ahora mismo ninguna de las partes contempla ese escenario.

LLAMARLES NIÑOS ES UN ERROR

El portavoz nacional ha hecho hincapié en que esos menores migrantes "no son niños". "No llamen niños a los que no lo son, es un error", ha incidido.

Por ello, previamente a la acogida, Vox exigirá pruebas para certificar la edad de los inmigrantes, como ya hace en Extremadura, Aragón y Castilla y León. "Lo que hay que hacer es ver cuántos son menores, qué porcentaje pequeñito de todos esos supuestos menores son realmente menores", ha explicado el portavoz.

Además, Fúster ha pedido "pruebas" de que el Gobierno ha agotado todas las vías para la devolución de los inmigrantes a Marruecos, amparándose en el Acuerdo España-Marruecos de 2007, que establece que la repatriación de menores es legalmente posible, y en la Carta de Derechos de la Infancia, que establece que los niños tienen derecho a crecer en el seno de su familia. "Es perfectamente compatible, de verdad", ha rematado.

Por otro lado, Fúster ha condenado la agresión sufrida por la diputada ceutí Julia Ferreras, y ha culpado a Pedro Sánchez y al Gobierno de Marruecos por "generar" una "explosión de violencia" en la ciudad autónoma tras la entrada de los inmigrantes procedentes del reino alauí.

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