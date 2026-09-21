Un juzgado decreta prisión provisional para el joven detenido por la muerte de su padrastro en Valencia

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La Plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, que se encuentra en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven detenido el pasado viernes como presunto autor de la muerte violenta de su padrastro ocurrida el pasado 8 de septiembre en una vivienda del barrio de San Isidro de la ciudad.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el joven queda investigado en una causa abierta por un delito de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación.

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La Policía Nacional detuvo el pasado viernes por la tarde al joven, de 23 años, que permanecía en paradero desconocido desde el momento del crimen. Una llamada efectuada por un ciudadano a la Sala CIMACC 091 alertaba de la presencia de un individuo que podría coincidir con las características físicas del sospechoso.

De inmediato, se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana y agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia. El joven fue interceptado y detenido sobre las 18.50 horas en la avenida de las Tres Cruces de la capital del Turia.

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La Policía Nacional halló el pasado 8 de septiembre el cadáver del padrastro, de 51 años, con signos de violencia en su vivienda. A partir de ahí, los agentes de Policía comenzaron a buscar a su hijastro como presunto autor del crimen.

La víctima, de nacionalidad española, presentaba un golpe en la cabeza. Según fuentes conocedoras de los hechos, en esa madrugada, sobre las 4.00 horas, el hijastro supuestamente se peleó con una tercera persona en un parque cerca de su casa y el padrastro fue hasta el lugar para tratar de tranquilizarle.

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Tras recibir un aviso, al parque acudieron agentes de la Policía Local y efectivos sanitarios que trasladaron al joven al Hospital General de València, donde fue atendido en Urgencias. Esa misma mañana el presunto autor de los hechos supuestamente regresó a casa y acabó matando al padrastro.