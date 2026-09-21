Temas del día de EFE España del martes 22 de septiembre de 2026

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Las últimas decisiones judiciales sobre Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, y sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han avivado las críticas del Gobierno a algunos jueces y espoleado la confrontación política, exacerbada ya por la crisis migratoria en Ceuta.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Entre 3.000U y 3.500 inmigrantes continúan viviendo en las calles de Ceuta, según los últimos datos ofrecidos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha anunciado que a partir de este martes se van a acelerar las filiaciones de los menores.

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LEY AMNISTÍA

Madrid - Tras la sentencia europea que avaló la amnistía, el Tribunal Constitucional aborda el primer recurso de un condenado del 'procés', el exconseller Jordi Turull, para que se le aplique el perdón, una decisión que determinará si el expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado desde 2017, puede regresar a España.

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MENORES INTERNET

Madrid - Tras la propuesta de la Comisión Europea de restringir en la UE el acceso a menores de trece años a la redes sociales, la ONG Aldeas Infantiles presenta el informe: 'Crecer en el escaparate digital. Claves para prevenir la sobreexposición de nuestros hijos e hijas en Internet'.

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SANIDAD ABORTO

Madrid - El Ministerio de Sanidad presenta una nueva campaña de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), de las que en España se practican algo más de 106.000 cada año, en su inmensa mayoría en centros privados pese a tratarse de una prestación incluida en el Sistema Nacional de Salud.

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INMIGRACIÓN CANARIAS

Las Palmas de Gran Canaria - El Gobierno de Canarias y el Instituto Español de Análisis Migratorio presentan un informe sobre la situación de la Ruta Atlántica de la inmigración y la influencia de la crisis de la región del Sahel en ella.

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ERUPCIÓN LA PALMA

Breña Alta (La Palma) - El presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, David de la Rosa, y varios investigadores presentan los resultados del proyecto 'Ashes', que ha seguido durante cinco años en La Palma la salud respiratoria de 2.000 personas que respiraron cenizas de la erupción del volcán del Tajogaite

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OIT ELECCIÓN (Entrevista)

Madrid - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explica en una entrevista con EFE sus propuestas como candidata a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - El británico Mike Leigh presenta 'Tender Loving Care' en esta jornada del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en la que también se proyectan otras dos aspirantes a la Concha de Oro: la española 'El mal padre' y la turca 'What remains', a las que acompaña, fuera de concurso, la última película de Fernando Trueba, 'Bajañí'.

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PREMIO BOOKER

Barcelona - El escritor británico-húngaro David Szalay habla en Barcelona de su nueva novela, 'La carne', ganadora del Premio Booker 2025, protagonizada por un personaje indescifrable y, a la vez, magnético, que transita impasible por la vida.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso.

11:00h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aborda diversos tratados internacionales y proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios, entre ellas sobre el proceso de paz en el Kurdistán turco, la adhesión de España al tratado sobre la prohibición de armas nucleares, la defensa del multilateralismo y los organismos internacionales (PSOE) o la defensa de la soberanía de Ceuta (Vox). (Texto)

11:30h.- Sevilla.- CIENCIAS ECONÓMICAS.- La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sánez de Santamaría imparte la conferencia 'El mundo que no imaginábamos' en apertura del curso de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio. C/Álvarez Quintero s/n.

12:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso.

12:00h.- Pamplona.- ESPAÑA MARRUECOS.- Jornada 'Relaciones España-Marruecos', con representantes del Observatorio Ceuta y Melilla y el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Universidad de Navarra. (Texto)

12:00h.- Oviedo.- DEBATE REGIÓN.- Primera jornada del debate sobre el estado de la región, con la intervención de jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- CORTES GENERALES.- Reunión conjunta de las mesas del Congreso y del Senado para abordar los presupuestos de las cámaras. Congreso. (Texto)

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso de los Diputados.

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TURISMO HOTELES.- El INE publica los datos de coyuntura turística hotelera de agosto. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Barcelona.- IA SUMMIT.- Comienza la segunda edición del AI Summit Barcelona, que reúne durante dos días a unos 10.000 profesionales y más de 200 ponentes. World Trade Center.

09:15h.- Sevilla.- EMPRESAS INNOVACIÓN.- Más de 200 representantes de grandes empresas, pymes tecnológicas, empresas y fondos de inversión participan en la quinta edición del foro Al Andalus Innovation Venture. Pabellón de la Navegación. (Texto)

09:30h.- Madrid.- FORO FORBES.- El Foro Forbes celebra la segunda edición de Forbes Economic Summit 2026, que reunirá a importantes ejecutivos del panorama empresarial español. C/ Amador de los Ríos, 5. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COMERCIO.- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publica la balanza comercial hasta el mes de julio de 2026. (Texto) (Infografía)

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- III Congreso Español de Seguridad Operacional Aeronáutica, coorganizado por Sepla, la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE), la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España (AIAE) y Velum Legal Studio. General Arrando, 38.

10:30h.- Madrid.- PACTO TOLEDO.- El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y el profesor Daniel Fuentes intervienen en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Congreso. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SECTOR INMOBILIARIO.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la presidenta de la patronal de promotores de Madrid, Carolina Roca, inauguran oficialmente el salón inmobiliario The District. Ifema. Auditorio 1. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- IRÁN GUERRA -Madrid- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, y de las cooperativas para abordar el impacto de la guerra en Irán en el campo. Ministerio de Agricultura. (Texto)

16:00h.- Madrid.- TRANSPORTES BILLETE ÚNICO.- La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado debate y vota varias mociones, entre ellas una del PSOE para apoyar la implantación del billete único de transporte público.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- CONGRESO ESPACIO.- Segunda jornada de la Conferencia Interparlamentaria Europea del Espacio, con la intervención del jefe del Mando Espacial Español, general de brigada Isaac Crespo, o el vicealmirante Francisco Javier Roca, del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE). Congreso.

10:00h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El Tribunal Constitucional ve el primer recurso presentado por uno de los condenados por el 'procés', el del exconseller Jordi Turull, para la aplicación de la ley de amnistía, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado esa norma. Tribunal Constitucional. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO LEZO.- La Audiencia Nacional reanuda el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, centrado en las presuntas irregularidades en la compra de Inassa en 2001 por Canal de Isabel II. C/ García Gutiérrez. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- València.- ECOLOGISTAS TRIBUNALES.- Rueda de prensa de Greenpeace con motivo del juicio este miércoles en València a 11 activistas de la organización por una protesta en el Puerto de Sagunto contra un buque cargado de gas en 2021. Marina Port Valencia (Texto) (Foto)

10:30h.- León.- CIBERSEGURIDAD GUARDIA CIVIL.- El rey Felipe VI visita la CiberComandancia de la Guardia Civil situada en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- DEFENSA MOVILIZACIONES.- La Federación de Atención a la Ciudadanía del sindicato USO (FAC-USO) y la Asociación de Personal Laboral de la Administración General del Estado (APLAGE) han convocado movilizaciones en centros de trabajo de Defensa para exigir mejores retribuciones para al personal civil del Ministerio.

13:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Los tres aspirantes a presidir la Sala Tercera del Tribunal Supremo comparecen ante la Comisión de Calificación del CGPJ.

15:00h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- El Pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de Ley del PNV para reformar la ley de eficiencia de la Justicia y la ley de Enjuiciamiento Civil sobre los procesos de familia con personas menores de edad. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- JUSTICIA ABOGACÍA.- El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González se reúne con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Paseo de Recoletos, 13.

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- MENORES INTERNET.- La ONG Aldeas Infantiles presenta el informe: 'Crecer en el escaparate digital. Claves para prevenir la sobreexposición de nuestros hijos e hijas en Internet'. C/ de la Paloma, 15. (Texto)

10:15h.- Madrid.- COMUNICACIÓN RTVE.- El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Jose Pablo López, comparece en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE. Senado. (Texto)

10:45h.- Madrid.- SERVICIOS FUNERARIOS.- V Edición del Observatorio de los Servicios Funerarios en el que se presentan los resultados III Estudio Sigma Dos: expectativas y deseos de las familias respecto a los servicios funerarios en España, así como el primer informe de impacto social y económico del sector funerario en España. Ateneo de Madrid. C/ Prado, 21. (Texto)

10:45h.- Las Palmas de Gran Canaria.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- El Gobierno de Canarias y el Instituto Español de Análisis Migratorio presentan un informe sobre la situación de la Ruta Atlántica de la inmigración y la influencia de la crisis de la región del Sahel en ella (declaraciones al inicio). Presidencia del Gobierno. (Texto) (Foto)

11:30h.- Breña Alta (La Palma).- ERUPCIÓN LA PALMA.- El presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, David de la Rosa, y varios investigadores presentan los resultados del proyecto 'Ashes', que ha seguido durante cinco años en La Palma la salud respiratoria de 2.000 personas que respiraron cenizas de la erupción del volcán. Hospital de La Palma. (Texto) (Foto)

11:50h.- Madrid.- CONFERENCIA ESPACIO.- El vicepresidente primero de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, Andreu Martín, clausura la Conferencia Interparlamentaria Europea del Espacio (CIEE-EISC). Congreso.

12:00h.- Madrid.- SANIDAD ABORTO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta la campaña de interrupción voluntaria del embarazo. Ministerio de Sanidad. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Sevilla.- ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.- La reina Sofía inaugura en Sevilla el congreso internacional de enfermedades neurodegenerativas. C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1. Posteriormente a las 19:00 asiste al concierto organizado con motivo de este congreso en el Alcázar de Sevilla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Madrid.- INFORME PISA.- El pleno del Congreso debate, entre otras iniciativas, una moción de Vox y otra del PP sobre los resultados del sistema educativo que recoge el informe PISA, y otra del grupo Mixto sobre la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Congreso.

16:00h.- Cebreros (Ávila).- CIENCIA ESPACIO.- El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, visita la Estación de Espacio Profundo de Cebreros (Ávila), para agradecer el apoyo de las administraciones y servicios de emergencia en la respuesta al incendio forestal de Burgohondo (Ávila) en agosto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- AGUA LIBRO.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, asiste a la presentación del libro conmemorativo del centenario de las confederaciones hidrográficas. Atenderá a los medios de comunicación a su llegada al acto. C/Alcalá 13.

CULTURA Y TENDENCIAS

09:00h.- Barcelona.- SAGRADA FAMILIA.- La Sagrada Familia anuncia los próximos pasos en la construcción de la basílica. Carrer Marina. (Texto)

09:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, y el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, presentan el ciclo 'Cine y Vivienda' que proyectará cuatro películas de diferentes épocas centradas en este tema. Cines Trueba. Sala 1

10:00h.- Madrid.- EXPOSICIONES MAPFRE.- La Fundación Mapfre inaugura tres nuevas exposiciones: 'Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos (1850-1914', 'La otra orilla de la vanguardia' y 'Minor White' con una rueda de prensa en la que participan los tres comisarios. Recoletos, 23.

10:50h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'El mal padre' de Roberto Bueso que se presenta a concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 10:15h). Kursaal. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- MUSEO REINA SOFÍA.- El Museo Reina Sofía presenta en rueda de prensa su primera exposición de la temporada, 'Eli Cortiñas. La máquina sueña con humo', que se podrá visitar del 23 de septiembre de 2026 al 8 de marzo de 2027. Edificio Sabatini. (Texto)

11:30h.- Barcelona.- MACBA DIRECCIÓN.- El Museu d'Art Contemporani de Barcelona -MACBA- presenta a su nuevo director, Valentín Roma. Plaça dels Àngels, 1. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- 'El caballero de Olmedo' abre la temporada en el Teatro de la Comedia con una nueva versión y dirección de Laila Ripoll. C/ Príncipe, 14. (Texto)

12:30h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes acoge el legado en homenaje al poeta e historiador Narciso Alonso Cortés, primer director de la Biblioteca Popular y Cervantina. C/ Barquillo, 4. (Texto)

12:30h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Bajañí' de Fernando Trueba que se presenta fuera de concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 12:00h). Kursaal (Texto) (Foto)

13:35h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Tender loving care' de Mike Leigh que se presenta a concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Texto) (Foto)

17:15h.- Toledo.- ARQUITECTOS CATEDRALES.- Atención a medios previa a la inauguración del encuentro de la Asociación Europea de Arquitectos Conservadores de Catedrales. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Texto) (Foto)

18:00h.- Logroño.- TOROS LOGROÑO.- Tercera corrida de toros de la feria de San Mateo de Logroño con Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Fabio Jimenéz. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

19:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Acto de entrega del Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine al productor Gerardo Herrero. Tabakalera.

20:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- El bailaor Manuel Liñán presenta su espectáculo 'Bailaor@' en la Bienal de Famenco de Sevilla. TeAtro de la Maestranza. (Texto) (Foto) (Vídeo).

EFE

slp

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