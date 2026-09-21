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Serrat: "La única reivindicación que debe tener un cantautor es componer lo mejor posible"

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Barcelona, 21 sep (EFE).- El músico catalán Joan Manuel Serrat ha asegurado en una conversación junto a la cantante y compositora Silvia Pérez Cruz que "la única reivindicación que debe tener alguien que escribe canciones es hacerlas lo mejor posible".

En el acto, organizado por Grup Peralada y el periódico La Vanguardia, el artista ha incidido en que no está demasiado de acuerdo con que la etiqueta cantautor "sea un modelo ajustado a una época".

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Serrat ha recordado que "siempre ha habido personas que escriben canciones, desde los trovadores y juglares, hasta que empieza la canción popular" y que cree que el concepto de cantautor "es más un cliché".

"Las razones por las que escribí canciones están muy concretadas en un tiempo. Para mí, Brel, Brassens, los italianos de los 60 y los que han venido después también son cantautores", ha agregado el 'noi' del Poble-sec (Barcelona)

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"La única reivindicación que debe tener alguien que escribe canciones es hacerlas lo mejor posible, eso es lo importante", ha proseguido Serrat, que ha agregado: "El nuestro es un territorio minado y muy sensible".

Sobre esto, el cantante ha dicho que "es la maravilla de estar construyendo algo que provocará en otros una conmoción determinada".

"Creo que quien hace algo bonito e inteligente siempre está haciendo una reivindicación política, cualquier gesto que hagamos en esta vida tiene un trasfondo político", ha rematado Serrat respecto a la idea de cantautor.

Por su parte, Sílvia Pérez Cruz ha matizado que "la palabra cantautor tiene un peso que te lleva a un momento concreto" y que "se puede hacer política de muchas maneras, a veces basta con que la gente se sienta viva como para decir cómo quiere querer o votar".

Bajo el título de 'Una mirada compartida, el Mediterráneo como fondo', ambos artistas también han hablado sobre su relación con el mar que baña las costas catalanas, "el refugio, la infancia y el amor", según Serrat.

"Me reconozco una persona profundamente marinera, porque el mar es mi espacio, donde miro y la mirada va más allá", ha añadido el cantautor, a lo que Pérez Cruz ha agregado que tanto su infancia como sus primeros pasos como artista tienen una relación directa con el Mediterráneo. EFE

gcm/fl/jlp

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