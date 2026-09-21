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'Sacamantecas', el asesino de mujeres de la Álava del siglo XIX del que no se sabe todo

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San Sebastián, 21 sep (EFE).- El director vasco David Pérez Sañudo, que en sus dos primeras películas abordó temáticas contemporáneas, se ha trasladado al siglo XIX para su tercer largometraje, al que lleva la historia real de 'Sacamantecas', violador y asesino de mujeres, al que no ha querido "despojar" del territorio, el alavés, que vive los estertores de la III Guerra Carlista.

Patricia López Arnaiz, Haizea Cameros, Antonio de la Torre, Joxean Bengoetxea y Eneko Sagardoy son los protagonistas de esta producción, que se presenta fuera de concurso en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián y se proyectará este lunes en una gala especial de RTVE y EiTB.

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Los cuatro primeros actores han hablado del filme en una rueda de prensa junto a Olmo Figueredo, de la productora sevillana 'La claqueta', y a Pérez Sañudo, quien ha explicado que cuando comenzó a documentarse sobre el personaje de Juan Díaz de Garayo, 'Sacamantecas', comprobó que lo que existía sobre él no despejaba todas las incógnitas sobre sus crímenes y que, además, le interesaba más el territorio que el propio personaje.

Pero de pronto descubrió algo que despertó su curiosidad, que pocos días antes de ser ajusticiado -murió a garrote vil en 1881 tras haber confesado seis asesinatos de los trece que se le atribuían- Díaz de Garayo quiso aprender a leer y escribir.

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Se preguntó entonces que habría sido de ese hombre si no llega a ser analfabeto en un contexto de estabilidad política y emocional, si habrían cambiado las cosas.

"Pero no queríamos -ha advertido Antonio de la Torre- que pudiera inferirse que por culpa de la incultura este personaje mata". El actor, a falta de certezas, ha interpretado a un personaje "muy animal", que se mueve "de manera torpe y bruta" y que está lleno de silencios por "esa realidad oscura que tiene que ocultar".

Pérez Sañudo ha huido de la "mitificación" para representar la época "con una mirada naturalista y honesta" y para evitar además hacer "espectáculo" de la violencia sobre las mujeres.

"Queríamos ser honestos y no alimentar un mito. Generar preguntas y no despojar al personaje del territorio, muy violento, que en la época se le conoció como la Atenas del norte porque tenía el mayor índice de criminalidad del todo el Estado", ha señalado.

Patricia López Arnaiz, que interpreta a la hermana de una de las víctimas, empeñada en conocer la verdad de unos hechos que las autoridades estaban escondiendo, encarna también a una mujer rígida "totalmente moldeada por el contexto y el lugar. "No dejas de ver la época en el propio conflicto del personaje, también en lo político".

"Y además la película es muy actual, seguimos viviendo la violencia sistémica sobre las mujeres, lo que cambia es la forma", ha puntualizado.

'Sacamantecas' es "una película muy ambiciosa" y ha conllevado "un trabajo arduo", ha afirmado Olmo Figueredo.

"Es la más compleja, por número de semanas de rodaje y localizaciones, que nace y se concibe desde Euskadi. Y se ha levantado porque había una historia que contar, una mirada, la de David, y porque aquí se están haciendo las cosas muy bien", ha recalcado el productor, que ha citado asimismo el apoyo al cine que llega desde las instituciones vascas, incluidos los entes forales (por sus políticas de incentivos fiscales). EFE

(foto) (vídeo)

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