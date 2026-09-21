Robles condecora a militares desplegados en Líbano e Irak y a quienes lucharon contra incendios en la última campaña

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este lunes el acto de imposición de cruces al Mérito Militar celebrado en el Cuartel General de Tierra y en el que se ha distinguido a militares desplegados en Líbano e Irak, así como a quienes trabajaron en la última campaña de lucha contra incendios forestales.

A través de un comunicado, Defensa ha concretado que entre los condecorados se encuentran efectivos desplegados recientemente en la operación 'Libre Hidalgo', en Líbano, formando parte del despliegue de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL); y a miembros de la misión de la OTAN en Irak, centrada en el asesoramiento y capacitación militar a petición del Gobierno iraquí.

PUBLICIDAD

En su intervención, Robles se ha referido a la "difícil" situación geopolítica que vive actualmente Oriente Próximo, "donde la población civil agradece a España su entrega y su presencia en cualquier momento". En este sentido, la ministra ha afirmado que, independientemente de lo que ocurra con el futuro de esta misión, España seguirá "vinculada con Líbano".

Por otro lado, también han sido reconocidos los componentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que intervinieron en la última campaña de lucha contra incendios forestales. "A todos, gracias por el magnífico trabajo que realizan por la paz y por la seguridad. También ante las emergencias. Son unos profesionales excepcionales", ha elogiado Robles.

PUBLICIDAD

La ministra ha querido recordar en este acto a "aquellos que no pueden estar", como el cabo de la UME Javier García, fallecido el pasado agosto durante la extinción de un incendio forestal en la provincia de Huesca. "Siempre les vamos a tener presentes", ha expresado.