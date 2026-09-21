Prisión provisional para el detenido acusado de matar a golpes a su padrastro en València

Guardar

València, 21 sep (EFE).- El juez titular de la plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, en funciones de guardia este lunes, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven de 23 años detenido por matar a golpes a su padrastro con una mancuerna el pasado 8 de septiembre.

El hombre, que fue detenido el pasado viernes, queda investigado en una causa abierta por un delito de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

PUBLICIDAD

Los agentes detuvieron al presunto autor del homicidio, que permanecía en paradero desconocido, la tarde del pasado viernes sobre las 18:50 horas en la avenida de las Tres Cruces de la capital valenciana, tras ser alertados por un ciudadano que había reconocido las características físicas del sospechoso.

La Policía Nacional investiga desde el pasado 8 de septiembre la muerte violenta en el barrio de San Isidro de València de un hombre de 50 años, de nacionalidad española, que fue encontrado con un fuerte golpe en la cabeza, producido por una pesa de ejercicio lanzada por su hijastro.

PUBLICIDAD

El presunto autor de los hechos se había fugado de la unidad psiquiátrica de un centro hospitalario de València, en el que había ingresado después de mantener un altercado con la víctima. EFE