Podemos culpa al Gobierno de "echar gasolina al fuego del racismo" con su inacción ante la crisis de Ceuta

18/05/2026 El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

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El coportavoz estatal y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha culpado al Gobierno de echar "gasolina al fuego del racismo y del odio" con su "inacción" ante la crisis de Ceuta, y ha reprochado al Ejecutivo que, casi dos meses después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, aún haya miles de migrantes, entre ellos menores, demabulando por la calle.

En una rueda de prensa, Fernández ha apuntado que la situación actual en la ciudad revela "la mala gestión" del Ejecutivo, a quien ha exigido soluciones asi como realojar a los migrantes.

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El coportavoz ha reiterado que la inacción del Ejecutivo se lo pone "muy fácil" a "quienes quieren dirigir el odio contra las personas migrantes". Y ha insistido en que ha provocado que el Partido Popular y Vox estén "incendiando" Ceuta y el resto de España, donde ha recordado que cada vez hay más racismo y xenofobia.

"Es incuestionable que los discursos racistas del Partido Popular y de Vox no van a parar", ha apostillado para acusar a ambas formaciones de intentar "sacar rédito electoral de la situación".

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En este sentido, el mandatario de Podemos ha responsabilizado a PP y Vox de la agresión sufrida este domingo por la diputada de Ceuta Ya! en la Asamblea de la ciudad autónoma, Julia Ferreras. En palabras de Fernández, la agresión es "la consecuencia de los discursos de odio, xenofobia y racismo" que lanzan ambas formaciones.

Los hechos ocurrieron este domingo cuando un grupo de vecinos apedreó el coche de la diputada al creer que se trataba de los integrantes de la asociación vasca 'Negu Gorriak/Derecho a Techo', quienes habían anunciado que se trasladarían a Ceuta para proteger a los inmigrantes. Los atacantes destrozaron el vehículo con patadas y piedras.

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"Este tipo de agresiones y de ataques tienen responsables muy claros. Hablo del Partido Popular, hablo de Feijóo, hablo de Ayuso, hablo de Vox, hablo de Abascal y de gente como Figaredo", ha insistido el dirigente de Podemos.

El dirigente de Podemos se ha preguntado qué más tiene que suceder para que el Ejecutivo actúe ante una situación a la que Ceuta sola no puede hacer frente porque "no da abasto". "¿Tienen que abrir la cabeza, agredir o enviar al hospital algún diputado o alguna diputada?", ha zanjado Fernández.

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