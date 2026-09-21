Morante de la Puebla no toreará el martes en Logroño a causa de una lumbalgia

Logroño, 21 sep (EFE).- El diestro sevillano Morante de la Puebla no toreará este martes en la tercera corrida de la Feria de San Mateo de Logroño.
Según han informado a EFE desde la empresa que organiza el ciclo logroñés, Morante sufre una lumbalgia que le impide cumplir el compromiso.
PUBLICIDAD
Así, con reses de Garcigrande Alcurrucen harán el paseillo Alejandro Talavante y Fabio Jiménez, a la espera de que se determine el sustituto de Morante. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 21 de septiembre de 2026
Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado
La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 21 de septiembre
Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo
Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
José Carbonell, psiquiatra, sobre las relaciones de pareja: “De cada discusión tenemos que aprender. Es inevitable que dos personas discutan”
El psiquiatra José Carbonell ha compartido las tres claves para “no actuar en caliente” y hablar con tu pareja cuando hay un conflicto
Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5
Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
MÁS NOTICIAS