Morante de la Puebla no toreará el martes en Logroño a causa de una lumbalgia

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Logroño, 21 sep (EFE).- El diestro sevillano Morante de la Puebla no toreará este martes en la tercera corrida de la Feria de San Mateo de Logroño.

Según han informado a EFE desde la empresa que organiza el ciclo logroñés, Morante sufre una lumbalgia que le impide cumplir el compromiso.

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Así, con reses de Garcigrande Alcurrucen harán el paseillo Alejandro Talavante y Fabio Jiménez, a la espera de que se determine el sustituto de Morante. EFE