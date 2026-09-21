Morant reclama a Feijóo que retire el acta de diputado de Mazón

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Madrid, 21 sep (EFE).- La ministra de Ciencia y secretaria general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Diana Morant, ha reclamado este lunes al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que retire el acta de diputado del ex presidente de la Generalitat Valenciana durante la dana de 2024, Carlos Mazón.

La candidata socialista a la presidencia de la Generalitat valenciana ha acusado al PP de sostener a Mazón, que ha acudido a declarar por segunda vez a la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso de los Diputados.

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"Este señor (Mazón) sigue sostenido por el señor Feijóo. No le han pedido que deje el escaño de diputado, le han subido el sueldo haciéndolo presidente de una comisión. Va con chófer, tiene asesores... es la representación de impunidad desvergonzada con la que actúa el PP", ha declarado en el programa Mañaneros 360, de TVE.

"Por eso pido al señor Feijóo que actúe, que dé de baja de militancia a Mazón y que lo eche de diputado, del grupo y que le pida el acta", ha añadido.

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De lo contrario, ha especificado, la pregunta sería otra: "¿lo van a meter en listas para seguir aforándolo y seguir protegiéndolo, así como al PP y su gestión en la Comunidad Valenciana?".

Mazón ha anunciado en un inicio que no iba a declarar ante las preguntas de los grupos parlamentarios, pero ha acabado respondiendo a varias de las intervenciones para defenderse de las acusaciones.

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"Silencio como estrategia, pero sonrisitas, que es lo peor", ha dicho Morant, que ha recalcado la "desfachatez y falta de dignidad" no solo de Mazón, sino del PP, que "le sigue sosteniendo".

La secretaria general del PSPV-PSOE ha acudido a saludar a las asociaciones de víctimas que se han concentrado frente al Congreso de los Diputados exigiendo la entrada en prisión del expresident, al que consideran responsable de las 232 muertes en la riada del pasado 29 de octubre de 2024.

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Mientras veían la comisión y las intervenciones de Mazón, Morant ha asegurado que cada vez que el investigado sonreía o no contestaba "las victimas lloraban".

"Ese es el escenario. El dolor que han causado desde el PP con cada mentira desde el 29-O", ha sentenciado. EFE