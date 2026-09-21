Mazón proclama en el Congreso que la Justicia le ha eximido de responsabilidad penal en la dana y evita contestar

07/05/2026 El expresident de la generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante una sesión de control al 'president', Juanfran Pérez Llorca, a 7 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El presidente de la Generalitat se somete a las preguntas de los grupos parlamentarios que fiscalizan sus cinco meses al frente del Consell. POLITICA Rober Solsona - Europa Press

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El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha proclamado este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024 que dejó 232 muertos, que "el único poder que puede juzgar su responsabilidad penal ya se ha pronunciado" y le ha exonerado de responsabilidad, por lo que ha evitar confrontar con los diputados.

Al inicio de la que es su segunda comparecencia ante este órgano, Mazón ha resaltado que desde la primera vez que acudió al Congreso, en noviembre de 2025, han pasado muchas cosas, "la más importante", a su juicio, el "auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo" su "responsabilidad". Después ha llegado a decir que ese pronunciamiento ha sido por "sentencia firme", obviado que se trata de un auto.

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El todavía diputado del PP en las Cortes Valencianas ha subrayado que esa decisión la adoptaron por unanimidad "cinco jueces de diferentes posicionamientos ideológicos".

También ha mencionado el auto de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal, en el que le cita a declarar como testigo, incidiendo en que esa es "una condición reservada sólo para los terceros ajenos a la causa". "Y además hay un auto de la Audiencia Provincial que autoriza mi solicitud voluntaria de personación en la causa para conocer todas las diligencias que se han estado practicando contra mí", ha agregado Mazón.

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Frente a los diputados de Compromís y Podemos, Mazón ha negado estar eludiendo la acción de la justicia acogiéndose a ese auto del Tribunal Superior valenciano y ha reprochado que lo que define como "confabulaciones" pesen más que la decisión unánime de cinco magistrados. "El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales, y ya se han pronunciado al respecto", ha zanjado.