Martes, 22 de septiembre de 2026

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES ESPAÑA

Madrid. La selección española se concentra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para prepararse para sus próximos encuentros de la Liga de Naciones, el primero de ellos el sábado que viene ante la de Inglaterra en el estadio Wembley de Londres.

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FÚTBOL LIGA NACIONES ESPAÑA

Las Rozas (Madrid). La selección española pasa del título mundial a la competición sin amistosos de por medio; directamente a la Liga de Naciones como un campeón del mundo en alerta y sobre aviso, entre la referencia y la advertencia del recuerdo de los partidos posteriores a la primera estrella de España en 2010 cuando solo ganó uno de sus siguientes tres duelos.

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FUTBOL LIGA DE CAMPEONES REAL MADRID-PSG

Madrid. El Real Madrid recibe este martes en el Alfredo di Stéfano al París Saint-Germain en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones femenina, con el objetivo de empezar con buen pie en la competición antes de que el calendario se ponga más cuesta arriba. Información de Alba Calzado.

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. El Barcelona, que defiende el título, prepara su debut en la Liga de Campeones femenina en cuya primera jornada se enfrenta el miércoles en Barcelona al París FC.

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CICLISMO MUNDIALES

Redacción Deportes. Continúan este martes los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera en Montreal (Canadá) con las pruebas de contrarreloj por equipos mixtos e individuales júnior femenina y masculina.

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TENIS FINALES COPA BJK

Pekín. Las ocho mejores selecciones del tenis femenino, que han sacado adelante a lo largo del año sus respectivas eliminatorias, se citan entre este martes y el domingo en Shenzhen (China) para poner a prueba el poder de Italia, campeón de las dos últimas ediciones y el rival a batir.

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BALONCESTO EUROLIGA/SERIE PREVIA

Redacción Deportes. Serie previa de la Euroliga 2026/2027, que comienza esta semana, en la que defiende el título el Olympiacos griego y que cuenta con la participación de cuatro equipos españoles: Baskonia, Barça, Real Madrid y Valencia Basket.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Serie previa de la Euroliga 2026/2027. Presentación general y perfiles de los cuatro equipos españoles participantes: Baskonia, Barça, Real Madrid y Valencia Basket.

- El Obradoiro presenta al internacional nigeriano Efe Abogidi (9:30. Santiago de Compostela).

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CICLISMO

- Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (hasta 27) (FOTO). Contrarreloj por equipos mixtos (14.30 a 17.15 CET) e individuales júnior femenina (18.15 a 20.25) y masculina (21.15 a 22.45).

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FÚTBOL

- Selección española. Concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 12.00 (cerrado a medios; RFEF servirá imágenes)- Entrenamiento a las 19.00 abierto al público y medios. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga de Campeones femenina. 1ª jornada (FOTO): Real Madrid-PSG (21.00).

. Previa del Barça-París FC. Rueda de prensa del entrenador del Barcelona, Pere Romeu, y la delantera Ewa Pajor (13.00. Sala de prensa del Estadio Johan Cruyff).

- Copa de Europa femenina. Previa del partido de ida de la segunda ronda de clasificación Hearts-Real Sociedad. El entrenador de la Real Sociedad femenina, Gorka Álvarez, y la jugadora Nahia Aparicio comparecen en la previa del partido ante el Hearts of Midlothian.

- Mundial 2030. Análisis de las selecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia ante la fase de clasificación para el Mundial de 2030. (FOTO)

- Prosigue el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

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TENIS

- Torneos WTA 500 de Singapur y 250 de Seúl (hasta 27).

- Copa Billie Jean King. Fase final, en Shenzhen (China) (hasta 27). Cuartos de final: Rep. Checa-Gran Bretaña.

- Sorteo de la fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (12.00).

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EFE/dep

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